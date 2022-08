Bernardo i Artur przyszli na świat zrośnięci czaszkami i mózgami ponad trzy lata temu w Brazylii. Jak donosi BBC, rozdzielono ich pod koniec lipca w klinice w Rio de Janerio. W operacji brali udział lekarze z londyńskiego szpitala dziecięcego Ormond Street Hospital.

Niezwykle trudną operację lekarze ćwiczyli od miesięcy za pomocą techniki wirtualnej rzeczywistości. W niej na podstawie obrazów z badań tomograficznych i za pomocą rezonansu magnetycznego stworzono “cyfrową kopię" bliźniąt.

Dzięki wirtualnej rzeczywistości także w prawdziwej operacji mogli brać udział lekarze z innych kontynentów. Fundacja, która sfinansowała zabieg (Gemini Untwined) sądzi, że była to najbardziej skomplikowana operacja rozdzielenia bliźniąt syjamskich w historii. Trwała aż 27 godzin i uczestniczyło w niej niemal sto osób.

"To jak załogowy lot na Marsa"

Noor ul Owase Jeelani, jeden z chirurgów, który brał udział w operacji (i założyciel fundacji Gemini Untwined) powiedział, że możliwość obejrzenia całej anatomii bliźniąt jeszcze przed operacją, była niesamowicie ważna.

“Takie operacja są uważane za najtrudniejsze. Operowanie w wirtualnej rzeczywistości było jak załogowy lot na Marsa", mówi Jeelani.

Operację utrudniło to, że chłopców próbowano już wcześniej rozdzielać, ale zrezygnowano ze względu na zbyt wysokie ryzyko. Nieudane operacje pozostawiły blizny, które utrudniły pracę chirurgów.

Bliźnięta syjamskie rodzą się raz na 60 tysięcy ciąż

Operacja jednak udała się, a chłopcy wracają do zdrowia. Czeka ich jeszcze półroczna rehabilitacja.

“Odkąd przyjechali do nas z rodzicami do Rio z regionu Roirama dwa i pół roku temu, chłopcy stali się częścią naszej szpitalnej rodziny. Jesteśmy zachwyceni, że operacja poszła tak dobrze", mówi dr Gabriel Mufarrej, szef kliniki chirurgii pediatrycznej Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer..

Bernardo i Artur mają prawie cztery lata i są najstarszymi bliźniętami syjamskimi zrośniętymi czaszkami, jakie do tej pory rozdzielono. Niedawno czwarte urodziny obchodziła inna para takich bliźniąt, Derman and Yigit, urodzonych w Turcj i zoperowanych 11 czerwca w londyńskim Ormond Street Hospital.

Bliźnięta syjamskie rodzą się w wyniku jednej na 60 tysięcy ciąż. Czaszkami zrośnięte jest co dwadzieścia z nich.