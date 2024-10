SARS-CoV-2 zyskuje oporność na leki. Jak walczyć z COVID-19?

W ciągu ostatnich kilku lat, od szczytu pandemii COVID-19, lekarze i naukowcy kontynuują badania nad wirusem SARS-CoV-2 oraz nowymi szczepionkami. Pracują również nad nowymi terapiami dla osób zakażonych wirusem, które nie zostały zaszczepione lub mają osłabiony układ odpornościowy. Dwa leki, remdesiwir i nirmatrelwir, stały się podstawowymi terapiami dla pacjentów, których układ odpornościowy nie radzi sobie z wirusem.

Badania na temat skuteczności remdesiwiru i nirmatrelwiru

Jako że są to leki przeciwwirusowe, istnieje ryzyko ich nieaktualności w miarę mutacji wirusa i wygląda na to, że właśnie dochodzimy do tego momentu, a przynajmniej tak sugerują wyniki dwóch nowych badań. W pierwszym badaniu, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, zespół Uniwersytetu Cornella oraz Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) analizował wyniki leczenia pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, którym podano lek remdesiwir.

Drugi zespół badawczy, w skład którego weszli naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu, szpitala Brigham and Women's Hospital, Uniwersytetu Stanforda oraz Uniwersytetu Harvarda, zajął się analizą wyników leczenia pacjentów z COVID-19, którzy przyjmowali leki przeciwwirusowe w latach 2021-2023. Ich wyniki zostały opublikowane w JAMA Network Open.