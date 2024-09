Groźny trend z TikToka rośnie w siłę. Zabrał już kilka żyć

Jak ustalili, ponad połowa filmów nawiązywała do uzależnienia, a najczęściej wspominaną substancją odurzającą były tusze markerów permanentnych, których dotyczyła ok. jedna trzecia filmów (następnie sprężone powietrze, lakiery do paznokci, rozcieńczalniki do farb i benzyna).

To, co jest szczególnie niepokojące w przypadku chromowania, to fakt, że wykorzystuje on codzienne przedmioty gospodarstwa domowego, które są łatwo dostępne dla nastolatków. Ukryty charakter tych przedmiotów sprawia, że rodzice i nauczyciele rzadziej wykrywają to zachowanie, co znacznie zwiększa ryzyko powtarzającego się użycia i uzależnienia wśród młodzieży wyjaśnia główna badaczka Keerthi Krishna z Cohen’s Children’s Medical Center w Nowym Jorku.

Niewinne ofiary. TikTok odpowiada

I niestety mogliśmy się już przekonać, jak bardzo niebezpieczny jest to trend, bo w ostatnich latach kilka rodzin twierdziło, że ich dzieci doznały ciężkich obrażeń lub zginęły na skutek wyzwania "chroming challenge" na chińskiej platformie. Pod koniec maja 2023 roku pisaliśmy m.in. o 13-letniej Australijce, która wzięła udział w wyzwaniu polegającym na wdychaniu oparów z dezodorantu, co wywołało u niej zatrzymanie akcji serca.

Badania pokazują, że chemikalia obecne w oparach szybko przekraczają barierę krew-mózg i wpływają na mózg i inne narządy w całym ciele, zaburzając ich pracę. To właśnie dlatego, pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala, mózg dziewczynki doznał nieodwracalnych uszkodzeń, co skłoniło rodzinę do podjęcia decyzji o zaprzestaniu podtrzymywania życia. Autorzy badania przekonują więc, że rodzice i pediatrzy powinni być bardziej świadomi zagrożeń związanych z używaniem tych substancji wziewnych, a platformy pokroju TikToka robić więcej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego rodzaju treści.

Co prawda w odpowiedzi na doniesienia o zgonach związanych z chromowaniem TikTok na początku tego roku zakazał wyszukiwania terminu "chroming challenge" oraz innych powiązanych słów, wyświetlając w zamian ostrzeżenie o zagrożeniach związanych z używaniem takich substancji. Jednak dziennikarze Yahoo News wciąż byli w stanie znaleźć filmy o takiej tematyce, więc rozwiązania wprowadzone przez platformę ewidentnie nie do końca radzą sobie z tym problemem.

Oczywiście, TikTok nie jest jedynym czynnikiem, który może przyczyniać się do wzrostu używania odurzających substancji wziewnych, ale biorąc pod uwagę popularność usługi, ciąży na niej ogromna odpowiedzialność.