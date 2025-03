Jak dowiadujemy się z nowego badania naukowców Mass General Brigham opublikowanego w czasopiśmie Nature Neuroscience, najlepszym sposobem leczenia mocnego uderzenia w głowę może być w przyszłości spray do nosa. A konkretniej taki zawierający przeciwciała, który może zmniejszyć uszkodzenia spowodowane wstrząśnieniem mózgu i poważniejszymi urazami, co udowadniają eksperymenty na myszach. W przypadku myszy z uszkodzeniem mózgu eksperymentalny spray wydawał się poprawiać naturalny proces gojenia się mózgu w ostrej fazie, a także zmniejszać późniejsze szkodliwe stany zapalne.

Uszkodzenia mózgu to poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego

Zdaniem badaczy odkrycia te mogą doprowadzić do opracowania środka profilaktycznego przeciwko długoterminowym skutkom urazów mózgu oraz innym schorzeniom, jak udar. Bo warto pamiętać, że urazowe uszkodzenia mózgu to poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego, a n aukowcy coraz częściej odkrywają, że nawet ich łagodne formy, jak wstrząśnienia mózgu, mogą powodować długotrwałe problemy neurologiczne, a nawet zwiększać ryzyko demencji po wielu dekadach.

I chociaż istnieją metody zmniejszania ostrych skutków urazowych uszkodzeń mózgu, jak odpoczynek w przypadku wstrząśnienia mózgu lub operacja w poważniejszych przypadkach, nie ma jeszcze zatwierdzonego leku zapobiegającego jego przewlekłym następstwom . W ostatnich latach naukowcy z Mass General Brigham badali jednak eksperymentalne przeciwciało o nazwie foralumab, które wykazało obiecujące wyniki w leczeniu schorzeń neurologicznych, jak stwardnienie rozsiane. Postanowili więc sprawdzić, czy mogłoby ono pomóc również w przypadku urazów mózgu i okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę.

Na myszy działa, a co z ludźmi?

W najnowszym badaniu na myszach naukowcy odkryli, że foralumab - poprzez zwiększenie aktywności komórek Treg - wspomagał proces gojenia się mózgu po urazie. U myszy poddanych terapii komórki mikrogleju (pierwsza linia obrony immunologicznej mózgu) skuteczniej pochłaniały i usuwały uszkodzone komórki. Dodatkowo lek zapobiegał przewlekłemu stanowi zapalnemu, co prowadziło do lepszej koordynacji ruchowej i poprawy funkcji motorycznych u leczonych myszy w porównaniu z grupą kontrolną, nawet jeśli terapia rozpoczęła się do trzech dni po urazie.