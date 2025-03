Dopiero co pisaliśmy o badaniach dotyczących pierwszego w historii przeszczepu wątroby świni do człowieka , który z sukcesem przeprowadzili w ubiegłym roku i właśnie opisali na łamach Nature chińscy naukowcy, a już spieszymy z kolejnymi doniesieniami w temacie transplantologii. Tym razem nie mamy jednak dobrych wieści, bo zabieg zazwyczaj ratujący życie okazał się dla pewnego pacjenta z USA śmiertelną pułapką.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), czyli agencja rządowa USA zajmująca się zapobieganiem chorobom (zwłaszcza zakaźnym), ich monitoringiem i zwalczaniem, poinformowało o zgonie pacjenta, do którego doszło w wyniku przeszczepu nerki zakażonej wścieklizną. Pierwsze doniesienia na temat tej niezwykłej śmierci przekazał serwis informacyjny WTOL z Toledo w stanie Ohio, a informację potwierdziły służby zdrowia z Michigan i Ohio. Urzędnicy zapewnili, że nikt inny nie jest zagrożony zakażeniem wścieklizną w związku z tym przypadkiem.