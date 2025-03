To pierwszy na świecie przypadek przeszczepu genetycznie zmodyfikowanej wątroby świni do organizmu człowieka ze śmiercią mózgu. To ważny eksperyment, który otwiera nową drogę w porównaniu do wcześniejszych prób przeszczepiania zarówno narządów kluczowych dla życia (jak serce), jak i tych mniej krytycznych (jak nerki). Może to stanowić rozwiązanie tymczasowe, zastępujące chorą wątrobę do czasu znalezienia odpowiedniego ludzkiego dawcy