Ta technologia sprawi, że rany będą się goiły trzy razy szybciej

Naukowcy odkryli, że można wzmocnić ten proces i przyśpieszyć gojenie ran nawet trzykrotnie. Daje to nadzieję osobom, które borykają się z problemem ran przewlekłych, których gojenie trwa bardzo długo. Między innymi osób starszych, przewlekle chorych, na przykład na cukrzycę lub osób ze słabym krążeniem krwi.

Przewlekłe rany to ogromny problem społeczny, o którym niewiele się mówi. Nasze odkrycie metody, która może leczyć rany nawet trzykrotnie szybciej, może zmienić reguły gry między innymi dla diabetyków i osób starszych, które często bardzo cierpią z powodu ran, które się nie goją. Maria Asplund, bioelektronik z Uniwersytetu we Freiburgu i Chalmers University of Technology w Szwecji.

Do tej pory wiadomo było, że elektryczność może wspomagać procesy związane z leczeniem ran. Jednak wpływy pola elektrycznego na ich gojenie nie był do końca przebadany. Naukowcy postanowili wyhodować na platformie bioelektronicznej sztuczną skórę złożoną z komórek zwanych keratynocytami. Stanowią one nie tylko najczęstszy rodzaj komórek skóry, ale mają również kluczowe znaczenie w procesie gojenia się ran.

Podczas eksperymentu poddali sztuczną ranę działaniom pola elektrycznego. Okazuje się, że zarówno zdrowe keratynocyty, jak i te zaprojektowane na wzór tych występujących u osób z cukrzycą, przemieszczały się do trzech razy szybciej, niż te, które nie miały dodatkowego bodźca. Najskuteczniejsze zaś okazało się poddawanie bodźcom elektrycznym tylko jednej strony rany, co poskutkowało naprawą sztucznej skóry w najkrótszym czasie.

Ratunek dla przewlekle chorych

Zauważyliśmy, że kiedy naśladujemy cukrzycę w komórkach, rany na chipie goją się bardzo powoli. Jednak dzięki stymulacji elektrycznej możemy przyspieszyć gojenie, tak aby komórki dotknięte cukrzycą prawie odpowiadały zdrowym komórkom skóry.

Ważne jest, aby rany goiły się jak najszybciej choćby ze względu na to, że im dłuższy proces zasklepiania się skóry, tym większe ryzyko infekcji i dalszego opóźnienia gojenia. W skrajnych przypadkach prowadzi to nawet do amputacji, dlatego ważne jest przyśpieszenie tego procesu najbardziej jak to tylko możliwe. Następne etapy badania będą dotyczyły testów na żywych ranach ludzi.