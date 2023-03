Nawet krewetki pomagają w Ukrainie! Innowacyjne opatrunki ratują życie żołnierzy

W ostatnich miesiącach wielokrotnie pisaliśmy, że chociaż najwięcej mówi się o nowych rodzajach broni, zachodnia pomoc dla Ukrainy nie ogranicza się tylko do nich. Na front trafia też pomoc humanitarna, a pośród niej pewien bardzo wyjątkowy produkt, a mowa o opatrunkach "przeciwkrwotocznych" produkowanych z materiału wzbogaconego pancerzykami krewetek. Jak przekonuje dr Iryna Rybinkina, anestezjolog kardiologiczny i wolontariuszka organizacji charytatywnej Smart Medical Aid, która porzuciła spokojną posadę w Wielkiej Brytanii, aby szkolić lekarzy na pierwszej linii frontu, innowacyjne rozwiązanie ocaliło już tysiące żyć.



Uratowały wiele istnień ludzkich, mam na myśli tysiące istnień ludzkich tłumaczy Rybinkina, podkreślając, że wielokrotnie sama ich używała.

Krewetki ratują życie w Ukrainie. Innowacyjne opatrunki

Reklama

O jakie opatrunki konkretnie chodzi? Bandaże wytwarzane przez producenta tkanin technicznych Nonwovenn na zlecenie firmy opatrunkowej Celox (często tak nazywane są właśnie same opatrunki), który są pokryte ekstraktem z pancerzyków krewetek, znanym jako chitozan. To substancja, która działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwbólowo, a także tamuje krwawienie oraz przyspiesza proces gojenia ran, więc opatrunki z jej udziałem świetnie sprawdzają się na polu walki do doraźnego powstrzymania krwawienia.