To cud medycyny! Pomoże pozbyć się nadwagi i... uzależnienia od alkoholu

Walczy nie tylko z nadwagą

Mowa o teście AUDIT, czyli zatwierdzonym przez Światową Organizację Zdrowia kwestionariuszu stosowanym do wykrywania problemów związanych z piciem. Możliwe wyniki wahają się od zera (abstynent, który nigdy nie miał żadnych problemów z alkoholem) do 40, przy czym wyniki od 8 do 14 sugerują ryzykowne lub szkodliwe spożywanie alkoholu, a wynik 15 lub więcej wskazuje prawdopodobieństwo alkoholizmu.

U wszystkich sześciu pacjentów zaobserwowano znaczną redukcję objawów na podstawie poprawy wyniku w teście AUDIT, przy średnim spadku o 9,5 punktu po leczeniu semaglutydem.



Warto tu podkreślić, że już przedkliniczne badania na szczurach i małpach wykazały, że semaglutyd był powiązany ze zmniejszeniem spożycia narkotyków i alkoholu, a według niepotwierdzonych informacji wielu pacjentów przyjmujących ten lek zgłasza zmniejszenie chęci picia. Jednakże nie przeprowadzono randomizowanych badań klinicznych łączących zmniejszenie objawów AUD ze stosowaniem semaglutydu.

Dowody z bieżącego badania doprowadziły do kontrolowanego placebo badania klinicznego, Semaglutide Therapy for Alcohol Reduction (STAR), prowadzonego obecnie w OSU Hardesty Center for Clinical Research and Neuroscience w Tulsa, a siostrzane badanie jest prowadzone w Baltimore.

Wraz z publikacją tej serii przypadków w Journal of Clinical Psychiatry przygotowujemy grunt pod przyszłe badania kliniczne, takie jak badania STAR, które mogą nam ostatecznie wykazać, czy semaglutyd jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu mówi Kyle Simmons, współautor badania.