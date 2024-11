Jednak to, co głównie zapamiętałem z tego jarmarku (i co skutecznie po kilkunastu minutach mnie z niego wygoniło), to niezwykły tłok i kosmiczne ceny. Dwa lata temu w jednej z budek za szaszłyka trzeba było zapłacić 45 zł (nie powiem, że rekordowo dużego). Nie, nie skusiłem się, wybrałem jedną z restauracji oddalonych 100 m od stoisk, gdzie za ok. 50 zł zjadłem smaczny ciepły obiad, napiłem się piwa i kawy. Ostatecznie jarmark opuściłem z pamiątkowym świątecznym kubkiem i kilkoma pamiątkowymi czekoladami i herbatami. Da się kupić coś w rozsądnych cenach, ale wiele oferowanych przedmiotów może skutecznie odchudzić portfel. To było dwa lata temu, a ceny nieustannie rosną, jak będzie w 2024 r.? Zobaczcie, gdzie znaleźć najtańszy jarmark bożonarodzeniowy.