Naukowcy z Uniwersytetu w Osace zaproponowali niecodzienną metodę walki z nowotworami. Chcą do tego wykorzystać... nicienie. Nicienie są to bardzo niewielkie zwierzęta bezkręgowe, mogą być pasożytami zwierząt i roślin. Większość gatunków ma rozmiary od 0,3 mm do 10 cm.

By walczyć z rakiem nicienie musiałyby być pokryte specjalnymi "osłonami" na bazie hydrożeli, które z kolei można byłoby dalej modyfikować. Dzięki czemu robaki przenosiłyby np. substancje niszczące komórki nowotworowe.

Robak, który zabija raka?

Jednym z wykorzystywanych przez naukowców zwierząt jest Anisakis simplex, które żyją w wodzie morskiej. Robaki te mogą przedostać się do ludzkiego organizmu po spożyciu innych morskich zwierząt. Tym sposobem okazało się, że nicienie tego gatunku "wykazały niezwykłe upodobanie do komórek nowotworowych".

Doniesiono, że Anisakis simplex wyczuwa raka, potencjalnie poprzez wykrywanie jego "zapachu" i przyłączanie się do tkanek nowotworowych. To doprowadziło nas do pytania, czy można go wykorzystać do dostarczania leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do komórek nowotworowych w ludzkim ciele Wildan Mubarok z Uniwersytetu w Osace.

Reklama

W pierwszej kolejności naukowcy opracowali specjalny system nakładania osłon hydrożelowych na robaki poprzez zanurzenie ich w kilku roztworach. Substancje chemiczne wiążą się ze sobą tworząc żelową warstwę na całej powierzchni zwierzęcia. "Skafander" ma grubość około 0,01 mm i gotowy jest zaledwie po około 20 minutach. Osłony miałyby chronić nicienie przed substancjami zabijającymi raka.

Jak mówi Shinji Sakai z Uniwersytetu w Osace: Osłony w żaden sposób nie zakłócały przetrwania robaków i były wystarczająco elastyczne, aby utrzymać ruchliwość robaków i ich naturalną zdolność do poszukiwania atrakcyjnych zapachów i sygnałów chemicznych.

Po zmodyfikowaniu osłony i wzbogaceniu jej o różnego typu cząsteczki, chroniłaby ona nicienie przed światłem ultrafioletowym i nadtlenkiem wodoru. Osłony można wykorzystać także jako transport dla środków przeciwnowotworowych. Dzięki upodobaniom nicieni do komórek rakowych, leki przeciwnowotworowe dostarczane byłby bezpośrednio do zmian chorobowych i bezpośrednio by je niszczyły.

- Nasze odkrycia sugerują, że w przyszłości nicienie mogą być potencjalnie wykorzystywane do dostarczania ładunków funkcjonalnych do szeregu konkretnych celów. Biorąc pod uwagę zdolność adaptacyjną osłon hydrożelowych, ten oparty na robakach system transportu jest obiecujący nie tylko w dostarczaniu leków przeciwnowotworowych do komórek nowotworowych u pacjentów, ale ma również potencjalne zastosowania w innych dziedzinach, takich jak dostarczanie pożytecznych bakterii do korzeni roślin. - stwierdza Mubarok