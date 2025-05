Badacze podkreślają, że wyższe przychody podatkowe umożliwiają rządom finansowanie dostępu do lepszej opieki zdrowotnej, czystszego środowiska i działań profilaktycznych. Dodatkowo progresywne systemy podatkowe zwiększają dochody rozporządzalne wśród klas pracujących, co także może wpływać pozytywnie na ich stan zdrowia i dostęp do diagnostyki. Co więcej, osoby o wyższych dochodach, które zazwyczaj płacą więcej podatków, są statystycznie lepiej wykształcone i bardziej świadome potrzeby badań profilaktycznych, co dodatkowo pogłębia pozytywny efekt.