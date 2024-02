Międzybłoniak to jeden z najgorszych nowotworów

Reklama

Eksperci nie mają wątpliwości, że mówimy o przełomie, ponieważ międzybłoniak charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników przeżywalności spośród wszystkich nowotworów. Nowy lek, ADI-PEG20 (pegargiminaza), jest pierwszym tego rodzaju, który z powodzeniem można łączyć z chemioterapią.

W badaniu uczestniczyli pacjenci z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Włoch i Tajwanu, a kierował nim prof. Peter Szlosarek z Queen Mary. Każdy otrzymywał chemioterapię co trzy tygodnie przez maksymalnie sześć cykli - połowa otrzymała także zastrzyki z nowego leku, a druga połowa otrzymywała przez dwa lata placebo.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Zajęło to 20 lat, ale jest przełom

Wśród pacjentów objętych ostateczną analizą było 249 osób chorych na międzybłoniaka opłucnej w wieku średnio 70 lat. Badanie, znane jako badanie ATOMIC-meso, przeprowadzono w 43 ośrodkach w pięciu krajach w latach 2017-2021. Osoby, które otrzymały pegargiminazę i chemioterapię, przeżyły średnio 9,3 miesiąca w porównaniu z 7,7 miesiąca w przypadku osób, które otrzymywały placebo i chemioterapię.



W tym kluczowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu III fazy z udziałem 249 pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej, chemioterapia pegargiminazą znacząco zwiększyła medianę całkowitego przeżycia o 1,6 miesiąca i czterokrotnie zwiększyła przeżycie 36 miesięcy w porównaniu z chemioterapią placebo napisali autorzy.

Naukowcy nie ukrywają, że to piękne ukoronowanie 20 lat pracy prof. Szlosarka, który wtedy właśnie odkrył, że komórkom międzybłoniaka brakuje białka zwanego ASS1, umożliwiającego komórkom wytwarzanie aminokwasu argininy. Wiedzę tę wykorzystano do opracowania leku, który działa poprzez zmniejszanie poziomu argininy w krwiobiegu - w przypadku komórek nowotworowych, które nie są w stanie wytworzyć własnej argininy, oznacza to zahamowanie wzrostu.