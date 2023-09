Sztuczna macica coraz bliżej testów klinicznych

Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) od lat zabiega o zgodę FDA na rozpoczęcie inauguracyjnych badań klinicznych na ludziach przełomowego systemu sztucznej macicy, czyli pozamacicznego środowiska rozwoju noworodków (EXTEND).

Jak informuje Japan Times, zespół badawczy placówki osiągnął znaczący kamień milowy tej technologii już w 2017 roku, wykazując nieocenioną rolę sztucznej macicy we wspieraniu rozwoju wcześniaków.

Biobag, bo tak nazywane jest to rozwiązanie, odwzorowuje naturalne środowisko płynu owodniowego otaczającego płód w łonie matki, a niezbędne elementy, takie jak ciągły dopływ tlenu, są dostarczane bezpośrednio do krwiobiegu płodu za pośrednictwem specjalistycznego urządzenia podłączonego do pępowiny.

Wyniki testów na zwierzętach pokazują, że owcze płody rozwijały się i dobrze prosperowały w worku Biobag przez okres do czterech tygodni po przeniesieniu z naturalnej macicy - mowa o etapie rozwojowym podobnym do ludzkiego odpowiednika 23-24 tygodnia ciąży.