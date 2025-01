Co ciekawe, chociaż od lat mamy dowody na to, że E127 może być groźny dla zdrowia i wiele krajów zakazało jego stosowania już dawno temu, USA zdecydowały się na ten krok dopiero dziś. Jak informuje amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), informując o wynikach nowego badania łączącego barwnik z występowaniem raka u samców szczurów laboratoryjnych , choć poziom ekspozycji ludzi na ten barwnik jest znacznie niższy niż u badanych zwierząt, amerykańskie prawo wymaga takiego zakazu, jeśli zostanie wykazany jakikolwiek związek z rakiem.

Zakaz jest wynikiem petycji złożonej w 2022 roku przez kilka organizacji, w tym Center for Science in the Public Interest. Wnioskodawcy argumentowali, że barwnik powinien zostać zakazany ze względu na jego związek z rakiem oraz szerokie użycie, zwłaszcza w produktach spożywanych przez dzieci. Tłumaczyli też, że skoro stosowanie tej substancji w kosmetykach zostało zakazane w USA już 35 lat temu, to trudno zrozumieć, dlaczego wciąż można ją dodawać do produktów spożywczych, w tym cukierków dla dzieci.