Żujesz i idziesz na spacer. Ta niepozorna tabletka chroni przed boreliozą

Będziemy przyjmować te same leki, co psy i koty

Co prawda borelioza rzadko jest śmiertelna i jest całkowicie wyleczalna, ale tylko pod warunkiem, że zostanie zdiagnozowana wystarczająco wcześnie. Niestety wiele osób nie ma tyle szczęścia, a sytuację pogarsza fakt, że jedynym sposobem uniknięcia zachorowania jest... unikanie samych kleszczy.



A przynajmniej tak było do tej pory, bo firma farmaceutyczna Tarsus Pharmaceuticals zapewnia, że rozwiązała ten problem poprzez prostą tabletkę do żucia, która może zapobiegać zachorowaniu na boreliozę. W odróżnieniu od konwencjonalnych metod, to innowacyjne rozwiązanie zapewnia długotrwałą ochronę przed chorobami i innymi schorzeniami odkleszczowymi, po prostu w porę zabijając kleszcze.

Zdjęcie Transgeniczne kleszcze sposobem na choroby zakaźne jak borelioza? / 123RF/PICSEL

Kleszczy jest coraz więcej, potrzebujemy skutecznej ochrony

Innowacyjna pigułka zawiera lotilaner, czyli lek przeciw pasożytom zewnętrznym stosowany m.in. w leczeniu zapalenia powiek wywołanego inwazją nużeńca. Co ciekawe, jest to lek weterynaryjny stosowany wcześniej do zwalczania pcheł i kleszczy u psów i kotów, który dopiero w lipcu 2023 roku został dopuszczony do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych.



Badanie fazy II przeprowadzone przez Tarsus Pharmaceuticals przyniosło obiecujące wyniki, wykazując zdolność pigułki do szybkiego eliminowania kleszczy przy minimalnych skutkach ubocznych.

Znaczące ograniczenie inwazji kleszczy to zaś najskuteczniejszy sposób uniknięcia boreliozy i nie tylko, bo innowacyjna pigułka jest obiecująca również w zakresie ochrony przed innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze, w tym babeszjozą i anaplazmozą. A jeśli kleszcze będą się nadal rozmnażać w takim tempie jak obecnie, kompleksowa profilaktyka będzie nam coraz bardziej potrzebna.



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!