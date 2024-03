Przełom medycyny coraz bliżej. Pionierska terapia zwalcza raka

Nowatorską metodę walki z guzami raka piersi opracowali naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii. Stworzyli oni nanocząsteczkę "Konia Trojańskiego". Zamaskowali ją zaprojektowanymi cząsteczkami tłuszczu, które wyglądają jak naturalnie występujące lipidy. Zapewniło to ochronę przed reakcją układu odpornościowego.

Nanocząsteczkę wypełniono cząsteczkami CRISPR-Cas9. Mogą celować w materiał genetyczny komórki, identyfikować konkretny gen i wyłączyć go lub uczynić go nieskutecznym. Naukowcy ukierunkowali je na białko FOXC1, które jest zaangażowane w wywoływanie przerzutów.

Reklama

No i tu dochodzimy do najważniejszej cechy nanocząsteczki. Zaopatrzono ją także w cząsteczkę adhezji komórek nabłonkowych (EpCAM). Ta naturalnie przyczepia się do komórek raka piersi typu podstawnego. EpCAM stanowił swoisty GPS, który naprowadzał nanocząsteczkę z materiałem antyrakowym do samych komórek raka.

- Opracowaliśmy nanocząsteczkę GPS, która może znaleźć miejsce, w którym jest potrzebna. Gdy już się tam znajdzie — i tylko tam — może dostarczyć białka edytujące geny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych. Było to trudne zadanie, ale wykazaliśmy, że system działa w przypadku raka piersi typu podstawnego - prof. Dipanjan Pan, autor korespondencyjny, w artykule podsumowującym badania.

Pierwsza taka terapia w walce z rakiem

Pomysł naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii rozwija rozwiązania przenoszenia środków leczenia w organizmie do komórek nowotworowych za pomocą wirusów lub nanocząsteczek. W najnowszym rozwiązaniu jednak wykorzystane lipidy są tak zaprojektowane, aby reagować tylko przy zetknięciu z komórkami nowotworów, co zmniejsza ryzyko dostarczenia leku poza cel i uszkodzenia zdrowych komórek.

Zespół najpierw przetestował to podejście na komórkach raka piersi, sprawdzając, czy nanocząsteczka uderzy w guza. Pierwsze badania potwierdziły także, że nanocząsteczka może znaleźć drogę do guza w modelu mysim, skutecznie zwalczając rozrost guzów.

Nanocząsteczki z GPS-em mogą być potencjalnie skutecznym sposobem na walkę z rakiem piersi we wczesnym etapie choroby. Autorzy rozwiązania chcą kontynuować pracę, mając nadzieję na testy klinicznie u ludzi.

Opis badań opublikowano w czasopiśmie naukowym ACS Nano.