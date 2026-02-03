Zespół pod kierownictwem dr Ellen Foxman z Yale University stworzył miniaturowe modele ludzkich przewodów nosowych w laboratorium, tzw. nosy w naczyniu. Pozwoliło to badać reakcje poszczególnych komórek nabłonka nosowego na infekcję rinowirusem. Komórki te są pierwszą linią obrony organizmu, wysyłając sygnały do wrodzonego układu odpornościowego i aktywując cząsteczki zwane interferonami.

Nos w probówce - nowa metoda badawcza

Dzięki nowoczesnej technice sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek naukowcy mogli śledzić, które informacje wysyła każda komórka podczas infekcji. W kontrolowanych warunkach wirus zakażał zaledwie około 1 proc. komórek, a odpowiedź odpornościowa skutecznie zwalczała infekcję w kilka dni.

Co dzieje się, gdy interferony zawodzą?

Kiedy naukowcy zastosowali lek blokujący sygnalizację interferonów, wirus zainfekował ponad 30 proc. komórek. Układ odpornościowy wszedł w tryb nadreaktywny, co spowodowało, że wzrosły poziomy cytokin prozapalnych i produkcja śluzu, a kluczową rolę w tej nadmiernej reakcji pełnił czynnik NF-κB. To właśnie taki scenariusz przypomina ciężkie infekcje rinowirusem u pacjentów z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych.

Jeśli ktoś pada na nos przez zwykłe przeziębienie, może to oznaczać problemy z produkcją interferonów - niektórzy mają genetyczne defekty w tym zakresie

Badania tego typu pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy infekcji i tworzyć skuteczniejsze terapie. Testowany w laboratorium lek rupintrivir, wcześniej nieskuteczny w zwalczaniu wirusa u ludzi, w modelach "nosa w probówce" tłumił nadmierną reakcję odpornościową. Może więc znaleźć zastosowanie u pacjentów z chorobami przewlekłymi płuc.

Eksperci podkreślają, że ingerencja w układ odpornościowy wymaga ostrożności, ponieważ całkowite blokowanie NF-κB hamuje nie tylko nadmierne stany zapalne, ale i potrzebną obronę organizmu. Dlatego przyszłe leki muszą precyzyjnie balansować między tłumieniem szkodliwej reakcji a zachowaniem naturalnej odporności.\

