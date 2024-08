Co to jest trąba powietrzna/tornado?

Trąba powietrzna to kolumna silnie wirującego powietrza, która ma kontakt zarówno z chmurą burzową - cumulonimbusem, jak i podłożem. Powstaje w momencie kontaktu powietrza ciepłego i chłodnego. Jeżeli unoszące się ciepłe powietrze ma wystarczająco dużo siły, może sprawić, że wiatr, czyli poziomy ruch powietrza będzie odchylany do góry w kierunku pionowym. Nazwy trąba powietrzna i tornado używane są zamiennie.

Meteorolodzy w zależności od rodzaju powstawania wyróżniają trąby powietrzne związane z mezocyklonem i trąby powietrzne niezwiązane z mezocyklonem. Pierwsze występują gdy w chmurze cumulonimbus (Cb) obecny jest rotujący prąd wstępujący nazywany mezocyklonem. Wówczas taką komórkę burzową określamy mianem superkomórki burzowej. W tym przypadku trąby powietrzne są najsilniejsze i mogą przemieszczać się na znaczne odległości, powodując duże szkody. Są też groźne dla zdrowia i życia.

Te niezwiązane z mezocyklonem związane są również z wirującym wiatrem związanym z występowaniem zbieżności wiatru i pionowymi ruchami powietrza w obrębie chmur Cb. Zalicza się do nich trąby lądowe i wodne.

Do określenia intensywności tornad określa się skale pozwalające oszacować prędkość wiatru na podstawie spowodowanych przez nie szkód. Do niedawna powszechnie wykorzystywano sześciostopniową skalę Fujity (F0-F5), która zastępowana jest skalami zmodyfikowanymi, które usuwają ograniczenia oryginalnej skali.

Występowanie trąb powietrznych w Polsce

Według raportu IMGW, w latach 2010-2023 zanotowano 226 przypadków występowania trąb powietrznych, a dokładnie:



2 o sile F3 (prędkość wiatru szacowana na 254-332 km/h),

27 o sile F2 (181-253 km/h),

47 o sile F1 (117-180 km/h),

24 o sile F0 (64-116 km/h).

W 126 przypadkach nie określono intensywności, co ma związek przede wszystkim z występowaniem ich w obrębie Bałtyku. Wobec braku zniszczeń nad powierzchnią wody nie ma możliwości ich klasyfikacji.

W podanym wyżej okresie trąby powietrzne najczęściej występowały w obrębie Wybrzeża, przede wszystkim w okresie wrzesień-październik. W przypadku obserwacji lądowych najczęściej pojawiały się w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Z pewnością w oczy rzuca się zagęszczenie trąb powietrznych w woj. wielkopolskim. Jest to związane z zaledwie jednym dniem. 17 lutego 2022 roku w całej Polsce zanotowano aż 27 tornad, z czego 15 o sile F2. Pozostałe przypadki wystąpiły we wschodniej części kraju. Było to związane z nadejściem głębokiego niżu "Dudley". Inne silne trąby powietrzne wystąpiły także 15 sierpnia 2008 roku w woj. opolskim, śląskim i łódzkim oraz 14 lipca 2012 roku w Borach Tucholskich.

Średnio każdego roku na obszarze Polski powstaje co najmniej 10 trąb powietrznych. Występują najczęściej od maja do września, choć w jak pokazuje przypadek z obszaru Wielkopolski, mogą tworzyć się również w chłodnej porze roku, jeśli tylko będą odpowiednie warunki. Najczęściej formują się między godziną 12.00 a 18.00.

Źródło: Raport IMGW "Trąby powietrzne w Polsce".