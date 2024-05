Spis treści: 01 Otwarte i uchylone okno podczas burzy: czy to bezpieczne?

02 Czy można patrzeć w okno podczas burzy?

Otwarte i uchylone okno podczas burzy: czy to bezpieczne?

Podczas burzy często zastanawiamy się, czy otwarte lub uchylone okno stanowi zagrożenie. Burza to zjawisko atmosferyczne charakteryzujące się intensywnymi opadami, silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Piorun, czyli gwałtowny przepływ prądu elektrycznego między chmurami lub między chmurą a ziemią, pojawia się w wyniku różnic potencjałów elektrycznych. Uderzenie pioruna w dom jest rzadkie, ale może prowadzić do poważnych konsekwencji, zwłaszcza jeśli okna są otwarte lub uchylone.

W przypadku trafienia pioruna w zamknięte okno, szkło teoretycznie może działać jako bariera, ale nie jest to stuprocentowa ochrona. Amerykańska firma lotnicza National Technical Systems, lider w testach wyładowań atmosferycznych, przeprowadza na samolotach eksperymenty z użyciem generatorów zdolnych do produkowania impulsów o napięciu do 2.4 miliona woltów i natężeniu do 200,000 amperów. Testy te potwierdzają, że materiały takie jak szkło, poddane bezpośrednim wyładowaniom, mogą zostać uszkodzone, co często prowadzi do wewnętrznych pożarów i awarii sprzętu elektronicznego.

Reklama

Piorun może przebić szkło, zwłaszcza jeśli jest to piorun kulisty - rzadki, ale wyjątkowo niebezpieczny typ wyładowania, który może przenikać przez szczeliny i otwory. Przebywanie blisko okna podczas burzy niesie ryzyko odniesienia obrażeń od odłamków szkła i bezpośredniego kontaktu z wyładowaniem. Aby zminimalizować ryzyko, należy zamknąć wszystkie okna i drzwi balkonowe na czas burzy. To nie tylko poprawia ochronę przed piorunami, ale także chroni przed silnym wiatrem, który może porwać różne przedmioty i z impetem uderzać nimi w budynek.

Przeczytaj też: Czy można ładować telefon podczas burzy? Wyjaśniamy to raz na zawsze

Czy można patrzeć w okno podczas burzy?

Obserwowanie burzy przez okno może być fascynujące, jednak niesie ze sobą pewne zagrożenia. Burze, z ich potężnymi wyładowaniami atmosferycznymi, są zjawiskiem przyciągającym uwagę, ale warto pamiętać, że piorun stara się dotrzeć do ziemi najkrótszą drogą, często wybierając najwyższe obiekty na swojej trasie. Mogą to być wysokie budynki, samotne drzewa czy anteny telewizyjne. Dlatego, nawet przebywając w domu, zachowanie ostrożności jest kluczowe.

Podczas burzy, osoby stojące przy oknach narażone są na ryzyko uderzenia pioruna. Piorun może uderzyć w blisko położony obiekt, jak drzewo w ogrodzie, a następnie przeskoczyć na budynek, prowadząc do niebezpiecznych skutków. Wystarczająco silne wyładowanie może przebić się przez szkło, powodując pożar lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w domu. Z kolei silny wiatr może wyrzucić odłamki szkła w stronę osoby stojącej w pobliżu.

Dlatego, pomimo pokusy, by podziwiać spektakl burzy, najlepiej jest zachować bezpieczną odległość od okien. Warto odłączyć od prądu wszystkie cenne urządzenia elektroniczne, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przepięciem. Dbanie o te podstawowe środki ostrożności pozwala cieszyć się bezpieczeństwem w czasie burzy, minimalizując ryzyko związane z jej gwałtownymi zjawiskami.

Przeczytaj też:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tajemnicze zielone niebo. Niezwykły widok zarejestrowany w USA © 2022 Associated Press

Rzadkie zjawisko w trakcie burz. Piorun oddolny uchwycony na Lubelszczyźnie

Niedawna burza magnetyczna sprawiła rolnikom spore problemy

Wyjątkowo dziwne tornado nawiedziło USA. Meteorolodzy są w szoku