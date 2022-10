Już wcześniej wyniki badań wskazywały, że pożary lasów i dużych obszarów naturalnych mogą mieć wpływ na pogodę. Ciepło i pyły mogą doprowadzać do powstawania burz z piorunami. Nowe badania wskazują dodatkowo, że jeśli do całego układu dodamy jeszcze jedną zmienną - wiatr, takie zjawiska mogą być obserwowane daleko od ognia.



Symulacje wskazują jednoznacznie

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z Krajowego Laboratorium Północno-Zachodniego Pacyfiku, Uniwersytetu w Oklahomie i Instytutu Technologicznego w Kalifornii. Przestudiowali dane pogodowe dla kontynentalnych obszarów Stanów Zjednoczonych w latach 2010-2020. Uwzględniając kierunek wiatrów, poszukiwali większych burz, które miały miejsce w trakcie dużych pożarów na zachodzie lub tuż wystąpiły tuż po nich.

Reklama

Z jednej strony udało się znaleźć kilka przykładów, z drugiej jednak pora pożarów na zachodzie nie pokrywała się z porą burz na wschodzie. Postanowiono sięgnąć więc po symulacje. Ta pokazała, że duże pożary mogą zwiększyć intensywność burz oddalonych nawet o tysiące kilometrów. Mogą nawet przyczynić się do zwiększania średnicy gradu.

Burze będą silniejsze w przyszłości

Nowe badania nie napawają optymizmem. W związku z ociepleniem klimatu naukowcy prognozują częstsze okresy suszy oraz wzrost intensywności burz i opadów, co jest skutkiem podgrzania atmosfery, która pomieści więcej wilgoci. To wydłuży okres bez opadów i spowoduje, że kiedy ten już się pojawi, będzie znacznie większy. Sucha, zbita gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody deszczowej, w związku z czym będzie ona spływała po powierzchni, powodując wezbrania i powodzie.

Globalne ocieplenie przyczyni się także do większej liczby pożarów, co jak się okazuje, również wpłynie na intensyfikację burz.

Źródło: Yuwei Zhang et al, Notable impact of wildfires in the western United States on weather hazards in the central United States, Proceedings of the National Academy of Sciences (2022). DOI: 10.1073/pnas.2207329119

Przeczytaj także:

Huragany z Ameryki mogą docierać do Europy i powodować zniszczenia. Wiadomo, dlaczego przybierają na sile

Wiry pyłowe - małe diabełki, które potrafią pokazać rogi. Czym są i jak powstają?

Jak powstają ogniste tornada? Czy mogą wystąpić w Polsce?