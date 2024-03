Wszyscy chcielibyśmy móc sprawdzić pogodę na planowany wyjazd świąteczny czy urlop wakacyjny z dużym wyprzedzeniem. Jednak pogoda ma to do siebie, że jest wyjątkowo nieprzewidywalna. Wielokrotnie pisząc o pogodzie w GeekWeeku podkreślałem, że najdokładniejsze prognozy ograniczają się zaledwie do 3 najbliższych dni. Mimo nowoczesnej technologii i zaawansowanych modeli matematycznych musimy mierzyć się ze złożonością atmosfery, która jest na wygranej pozycji. Choć nie lubimy o tym słuchać, to nieprzewidywalność potęguje ocieplanie się klimatu.

Oczywiście z każdym dniem prognozy pogody dotyczące świąt Wielkanocnych będą coraz dokładniejsze. Jaka więc będzie aura w ostatnie dni marca i 1 kwietnia?

Pogoda na Wielkanoc 2024. Można schować zimowe kurtki

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW opublikowało najnowszą prognozę pogody. Końcówka obecnego tygodnia przyniesie nam przyjemne temperatury dochodzące do 19 st. C. w zachodniej części kraju. Później czeka nas chwilowe ochłodzenie z możliwymi przymrozkami, po którym przywita nas iście letnia aura.



W Wielki Czwartek termometry pokażą nawet 21 st. C. Co prawda kolejne dni nie będą aż tak ciepłe, ale nie powinniśmy narzekać, w większości regionów temperatura utrzyma się na poziomie od 15 do 19 st. C w ciągu dnia i od 6 do 11 st. C w nocy aż do świąt (a nawet dłużej).

Ale ciepło niekoniecznie oznacza, że słonecznie. Z tym w najbliższych dniach będzie różnie. Nadchodzący niż przyniesie w najbliższy weekend przelotne opady. Po rozpogodzeniu na początku tygodnia. Niestety mogą się one pojawić również w 31 marca w Wielkanoc oraz w Poniedziałek Wielkanocny.

Jeśli prognozy się sprawdzą, po ciepłych i raczej suchych dniach pogoda szykuje nam iście primaaprilisową niespodziankę i zamierza (przynajmniej w niektórych regionach) urządzić prawdziwego śmigusa-dyngusa. Wszystkie prognozy jednoznacznie wskazują na deszcz. W południowej części kraju opady mogą się jeszcze utrzymać przynajmniej dwa dni po świętach.

Zdjęcie W Wielkanoc będzie ciepło. Termometry mogą pokazać nawet do 20 st. C / wxcharts.com / materiał zewnętrzny

Długoterminowe modele meteorologiczne, których wyniki nie są weryfikowane przez synoptyków wskazują, że pod koniec marca, a więc w pobliżu terminu Świąt Wielkanocnych na termometrach zobaczylibyśmy maksymalnie ok. 20°C. Okres ciepłej pogody trwałby również podczas samych Świąt. Nie należy przywiązywać się do tych wartości. Wyznaczają one pewien trend. Są to wyniki matematyczne, które podczas kolejnych obliczeń mogą się zmienić. Informuje IMGW

Meteorolodzy wskazują przy tym, że na dosyć pewną prognozę na Wielkanoc najlepiej poczekać do piątku/soboty (29-30 marca).