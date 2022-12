Lodowe kwiaty. Niezwykłe zjawisko, które można podziwiać za kołami podbiegunowymi

Serwis meteorologiczny MeteoNews24 pokazał zdjęcia lodowych kwiatów, które możemy obserwować w obszarach polarnych. To piękne zjawisko, które występuje w odpowiednich warunkach meteorologicznych.

Jak powstają lodowe kwiaty?

Lodowe kwiaty to w rzeczywistości kryształki lodu, które tworzą się na powierzchni oceanów i mórz w obszarach polarnych. Chropowata powierzchnia lodu jest swego rodzaju serią jąder kondensacji, na których w ekstremalnych temperaturach ok. -22 st. C pojawiają się pierzaste struktury o wysokości do kilkunastu cm. Przypowierzchniowa warstwa lodu ulega sublimacji, czyli wyparowaniu. Następnie zimna, ciężka para wodna stykając się z powierzchnią lodu, ulega resublimacji (czyli zamienia się od razu w lód) i tworzy malownicze wykwity.

Co ciekawe, lodowe kwiaty charakteryzują się dużą zawartością soli i są domem dla... mikroorganizmów. Gdy naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego stopili jeden lodowy kwiat, okazało się, że w 1-2 ml cieczy zawiera około miliona bakterii.



Mrozowe kwiaty spotyka się najczęściej na młodym lodzie morskim. Obszar polarny gwarantuje odpowiednią różnicę temperatury powierzchni lodu i powietrza. Gdy ten staje się grubszy, górna powierzchnia lodu ochładza się i wykwity przestają się tworzyć. To oznacza, że zjawisko to występuje w ciągu kilku pierwszych dni pokrycia powierzchni wody lodem.

Kształt lodowych kwiatów

Temperatura powietrza i poziom nasycenia parą wodną mają wpływ na kształt lodowych kwiatów. Mogą one tworzyć rozgałęzione kryształy w kształcie drzew, gwiazd bez bocznych rozgałęzień lub mogą być bardziej "zbrylone" gdy kryształki lodu są częściowo stopione.

Prof. Jody Deming oceanograf z Uniwersytetu Waszyngtońskiego uważa, że w miarę ocieplania się biegunów będzie można obserwować coraz więcej lodowych kwiatów, a nawet całych lodowych łąk, ponieważ zwiększy się powierzchnia otwartego morza, na którym jedynie zimą pojawia się cienki lód.

