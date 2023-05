Pogoda na lato 2023. Gdzie będzie najzimniej w lipcu?

Temperatura i średnia suma opadów w lipcu będzie podobna jak w ostatnich latach. Najwyższe średnie temperatury mają pojawić się w Opolu (do 20,3 stopni C), Poznaniu (20,1 stopni C), Rzeszowie (20 stopni C), a także w Toruniu (20,1 stopni C), Warszawie (20,2 stopni C) oraz we Wrocławiu (20,2 stopnie C). Najchłodniej może być w Zakopanem, gdzie słupek rtęci może spaść do 15,7 stopni Celsjusza, Suwałkach (maksymalnie do 17,5 stopni C) i w Olsztynie (maksymalnie do 18,9 stopni C).

Najwięcej opadów może pojawić się w Katowicach (do 102 mm), Koszalinie (do 104,7 mm) Krakowie (107,6 mm), Olsztynie (do 103,1 mm) oraz w Zakopanem (do 244,6 mm). Z kolei najmniej opadów może być w Gorzowie Wielkopolskim (od 44,8 mm), Łodzi (od 49,7 mm), w Szczecinie (od 50,3 mm) i w Opolu (od 51,7 mm).

Pogoda na lato 2023. Sierpień cieplejszy niż w poprzednich latach

Sierpień zapowiada się ciepły (cieplejszy niż w poprzednich latach), ale jednocześnie w połowie kraju może pojawić się także więcej opadów niż we wcześniejszych latach. Średnia temperatura powyżej 19 stopni Celsjusza może wystąpić w rejonach Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Najniższe średnie temperatury mogą pojawić się z kolei w obszarach górskich, w tym Zakopanem (od 14,8 stopni C), na "polskim biegunie zimna", czyli w Suwałkach (od 17,2 stopni C), a także w Białymstoku (od 17,1 stopni C).

Jeśli chodzi o opady, to Polska podzielona jest na dwie względnie równe części - w Polsce zachodniej w sierpniu będą notowane większe średnie sumy opady niż w poprzednich latach. Z kolei we wschodniej części kraju suma średnich opadów będzie podobna do sum z ostatnich lat. Najwięcej deszczu może spaść w Koszalinie (do 100,3 mm), Zakopanem (do 158,3 mm), Katowicach (do 92,9 mm) oraz w Zielonej Górze (do 87,4 mm). Najmniej deszczu możemy spodziewać się w Łodzi (do 59,9 mm), Lublinie (do 57 mm), Warszawie (do 61,9 mm), Opolu (do 60,7 mm), czy w Poznaniu (60,2 mm).