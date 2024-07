Pogodowy armagedon w niemal całej Polsce. Ogrom zniszczeń, są zdjęcia

Wtorkowy front burzowy. Ponad cztery tysiące odnotowanych zdarzeń

Dużo podtopień i połamanych drzew można zobaczyć też w materiałach, które pojawiają się w związku z nawałnicą na Pomorzu, gdzie m.in. nawalne opady deszczu i silny wiatr doprowadziły do zerwania sieci trakcyjnej na linii dalekobieżnej w Sopocie. W Gdyni złamane drzewo uszkodziło trakcję trolejbusową. Porażony prądem został mężczyzna, który usuwał skutki zdarzenia — przetransportowano go do szpitala. Ponadto po intensywnych opadach deszczu woda dostała się do podziemnych tuneli prowadzących m.in. do dworców kolejowych w Gdańsku i Gdyni, utrudniając przejście pieszym i przejazd samochodom, podaje PAP.

Trudna sytuacja rozwinęła się także na Podkarpaciu, gdzie ponad 9,3 tys. odbiorców w regionie nie ma prądu. Praca strażaków polegała tu głównie na usuwaniu z dróg, jezdni i posesji połamanych gałęzi, konarów oraz powalonych drzew, ponadto odnotowano kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących uszkodzeń poszyć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych — w paru przypadkach dach został całkowicie zerwany.