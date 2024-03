Rzeki atmosferyczne często są produktem cyklonów. Dotychczas meteorolodzy polegali na modelowaniu komputerowym, aby przewidzieć, gdzie z największym prawdopodobieństwem przepływa para wodna. Teraz opracowali sposób, jak śledzić do w czasie rzeczywistym. Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego jest to aż tak ważne.



— Rzeki atmosferyczne to stosunkowo długie i wąskie obszary w atmosferze – niczym rzeki na niebie – które transportują większość pary wodnej poza tropiki. Chociaż rzeki atmosferyczne mogą znacznie różnić się wielkością i siłą, przeciętna rzeka atmosferyczna niesie ilość pary wodnej w przybliżeniu równą średniemu przepływowi wody u ujścia rzeki Mississippi. Wyjątkowo silne rzeki atmosferyczne mogą transportować nawet 15 razy więcej. Kiedy rzeki atmosferyczne docierają na ląd, często uwalniają tę parę wodną w postaci deszczu lub śniegu. Informuje na swojej stronie NOAA

Okazuje się, że rzeki atmosferyczne mogą decydować o tym, gdzie wystąpią intensywne opady deszczu. A zrozumienie tego mechanizmu staje się jeszcze ważniejsze w miarę wzrostu temperatury spowodowanej globalnym ociepleniem. Podgrzana atmosfera jest w stanie wchłonąć jeszcze większą ilość wody, zmuszając te powietrzne drogi do zmiany kursu.

Reklama

Zdjęcie Wygląd rzeki atosferycznej / NASA Earth Observatory / INTERIA.PL

Rzeki atmosferyczne będzie można obserwować w czasie rzeczywistym

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zauważyli, że satelitarne zapisy przestrzennego rozkładu temperatur można wykorzystać do stworzenia trójwymiarowego pola wiatru w czasie rzeczywistym. Połączenie tych danych z satelitarnym pomiarem wilgoci NASA ujawniło globalny rozkład prądów o większej wilgotności.

Większość tej atmosferycznej wilgoci transportowana jest w kierunku biegunów i odpowiada za aż 30 proc. rocznych opadów w Ameryce Północnej i Europie oraz 40 proc. w Azji Wschodniej (w porze deszczowej). Choć atmosferyczne rzeki powstają nad tropikalnymi obszarami oceanów, później mogą przemieszczać się nad ląd. Wówczas przynoszą groźną pogodę jak choćby niszczycielskie wiatry i powodzie. Wpływają także na zmienność lodu morskiego - ich obecność zwiększa poziom topnienia. W ciągu ostatnich kilku lat poziom lodu morskiego na obu biegunach stale spadał, osiągając rekordowo niskie poziomy.

Po uzyskaniu przez naukowców obrazów w czasie rzeczywistym okazało się, że wcześniej stosowane modele przeceniały częstotliwość tworzenia się rzek atmosferycznych, ale nie doceniały intensywności opadów, które ze sobą niosą.

Opracowaną metodę można zastosować do obserwacji Ziemi i jej atmosfery przy użyciu różnych satelitów, aby uzyskać obrazy o coraz wyższej rozdzielczości. Można ją także zintegrować z prognozami pogody, poprawiając ich dokładność. W dalszej kolejności naukowcy planują porównać modele klimatyczne z nową metodą wykrywania rzek atmosferycznych.

Literatura źródłowa: Weiming Ma, Gang Chen, Bin Guan, et al. Evaluating the Representations of Atmospheric Rivers and Their Associated Precipitation in Reanalyses with Satellite Observations. ESS Open Archive . August 01, 2023. DOI: 10.22541/essoar.169091872.21352341/v1