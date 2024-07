Tajemnicze odkrycie w pobliżu równika. To nowe El Niño

El Niño to naturalne zjawisko występujące od dwóch do siedmiu lat. Wówczas obserwuje się silniejsze nagrzanie wód Pacyfiku oraz osłabienie siły pasatów, czyli stałych wiatrów wiejących od zwrotników w kierunku równika, które w związku z ruchem obrotowym Ziemi odchylają się na zachód. El Niño wpływa na klimat i pogodę przede wszystkim w pasie równikowym od Ameryki Południowej do Australii, Indonezji i południowej Azji, ale ma także istotny wpływ na klimat całego globu.

Naukowcy odkryli, że może mieć on swojego tajemniczego brata. Wzór pogodowy opisany jako "nowe El Niño" pojawia się dalej na południe w południowo-zachodniej części subtropikalnego Pacyfiku, w kierunku Australii i Nowej Zelandii. Region, który obejmuje, jest stosunkowo niewielki, ale może mieć istotny wpływ na zmiany klimatu na całej półkuli południowej, a z pewnością pomoże klimatologom lepiej zrozumieć zmiany klimatyczne w nadchodzących latach.

- To odkrycie jest jak znalezienie nowego przełącznika w klimacie Ziemi. Pokazuje, że stosunkowo niewielki obszar oceanu może mieć dalekosiężne skutki dla globalnych wzorców pogody i klimatu - powiedział meteorolog Balaji Senapati z Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii.

Nowe zjawisko w pobliżu Australii, tajemniczy brat El Niño

W badaniu, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Oceans rzeczywiste obserwacje zostały połączone z zaawansowanym modelowaniem klimatu obejmującym 300 lat, co pozwoliło prześledzić nowe zjawisko nazwane wzorem W4. Pojawia się ono latem, między grudniem a lutym. Zmiany wiatru pociągają za sobą zmiany głębokości górnej warstwy cieplejszej wody w oceanie, co z kolei ma istotny wpływ na temperaturę atmosfery znajdującej się powyżej. Następnie wiatry zachodnie mogą przenosić ogrzane lub schłodzone powietrze (odkryto cztery naprzemiennie występujące obszary cieplejszego i chłodnego powietrza) w inne regiony planety. Nowy wzorzec klimatyczny różni się od tych znanych z El Niño i La Niña.

Wiadomo, że półkula południowa wysycha, ociepla się, i przyciąga większą liczbę huraganów. Naukowcy uważają, że układ ten wpływa na pogodę na świecie od dłuższego czasu i nowe odkrycie powinno pomóc wyjaśnić jak i dlaczego.

Czy nowy brat El Niño ma wpływ na zmiany pogody i klimatu w Polsce?

Mówiąc o wpływie oscylacji ENSO (a więc zarówno El Niño, jak i La Niña) na pogodę i jej skutkach skupiamy się głównie na Ameryce Północnej i Południowej. W tych regionach można śledzić bezpośrednie oraz bardziej przewidywalne zmiany pogody. Ze względu na znaczną odległość skutki zjawiska w Europie są trudniejsze do prognozowania, choć oczywiście będą miały miejsce, co potwierdzają również historyczne obserwacje.

Wzór W4 ma istotny wpływ dla półkuli południowej. Jak piszą naukowcy: - Konieczne jest lepsze zrozumienie powiązania między zmiennością klimatu na półkuli południowej a południowo-zachodnią częścią subtropikalnego Pacyfiku. Prawdopodobnie w pewnym stopniu (jak w przypadku El Niño) ma wpływ na zmiany klimatu w Polsce, ale stopień wpływu nowego El Niño na globalne zmiany poznamy w najbliższych latach.

Źródło: ScienceAlert