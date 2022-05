Jeszcze zanim Zachód oficjalnie zdecydował się na wprowadzenie sankcji dotyczących kontaktów handlowych z Kremlem, działające na rynku międzynarodowym firmy znalazły się pod silną presją opinii publicznej, która domagała się zawieszenia wszelkich operacji w Rosji. Część z nich zdecydowała się na ten krok z własnej inicjatywy, a innym w podjęciu decyzji pomogły obywatelskie bojkoty czy ataki hakerskie - kolektyw Anonymous ma szczególne zasługi w “mobilizowaniu" wyjątkowo opornych, jak Decathlon, Leroy Merlin i Auchan.



Ile firm opuściło Rosję od początku inwazji na Ukrainę?

Cały proces od samego początku inwazji uważnie obserwują i analizują również naukowcy Uniwersytetu Yale’a, którzy tworzą na tej podstawie słynną już “listę wstydu", tj. zestawienie firm, którym niestraszne są “krwawe pieniądze" i pomimo agresji Putina w Ukrainie wciąż prowadzą działalność w Rosji. A mówiąc precyzyjniej, zespół specjalistów z zakresu finansów, ekonomii, geopolityki i innych dziedzin na podstawie danych ze źródeł publicznych, jak dokumenty podatkowe, oficjalne oświadczenia i raporty finansowe oraz niepublicznych, dostępnych za sprawą ponad 250 insiderów, sygnalistów i osób kontaktowych w 166 krajach, przygotowuje zestawienie odpowiedzi firm z całego świata na wydarzenia w Ukrainie.



Od początku inwazji w Ukrainie śledzimy odpowiedź ponad 1200 przedsiębiorstw. Blisko 1000 publicznie ogłosiło, że z własnej woli przerywają działania w Rosji, podejmując kroki ponad niezbędne minimum wymagane przez międzynarodowe sankcje - ale część firm kontynuuje swoje operacje w Rosji jak wcześniej czytamy na stronie projektu.

Właśnie doczekaliśmy się najnowszej aktualizacji listy, z której wynika, że działalność w tym kraju ograniczyło lub zawiesiło blisko 1000 z 1200 firm, jakie podlegały analizie. Oznacza to, że wciąż nie brakuje chętnych do kontynuowania działalności w Rosji, ale co warto podkreślić zestawienie firm sporządzane jest obecnie z podziałem na kategorie, tj. możemy odróżnić firmy, które odmawiają opuszczenia Rosji od tych, które grają na czas czy poważnie ograniczają działania.



Polska na liście wstydu, ale... nie jest źle

Niestety na szczycie zestawienia listy wstydu wciąż znajduje się kilku gigantów, którzy odmawiają jakiegokolwiek ograniczenia działalności w Rosji i są to m.in. chińskie Alibaba (właściciel AliExpress) i Tencent (multimedia), włoski Benetton (odzież) czy niemiecki Storck (słodycze).



Na liście nie brakuje też przykładów z naszego kraju i choć tylko dwie firmy z Polski dalej prowadzą działalność w Rosji jak gdyby nigdy nic, tj. zajmujące się produkcją opakowań Canpack oraz produkujący opony Makrochem S.A., to mamy też kilka przedsiębiorstw grających na czas i jedynie ograniczające nowe inwestycje czy działalność w Rosji.



Lotos tylko zadeklarował gotowość zaprzestania zakupu rosyjskiej ropy, Polpharma zatrzymała nowe inwestycje i dostawy do leków niezbędnych do ratowania życia, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych zaprzestały nowych inwestycji, a Wear Medicine zamknęło sklep internetowy.

Zdjęcie Lista wstydu Uniwersytetu Yale'a - w najgorszej kategorii tylko 2 polskie firmy / materiały prasowe

Pewne wątpliwości można mieć też do Black Red White, czyli firmy z branży meblarskiej, która odcina się wprawdzie od rosyjskiej filii i zaprzestała sprzedaży mebli na rynkach rosyjskim i białoruskim, ale wciąż ma udziały w białoruskich zakładach oraz Orlenu, który podobnie jak Lotos ogłosił "gotowość na embargo" na dostawy ropy z Rosji. Tak czy inaczej, pomimo wielu niechlubnych punktów, Yale i tak uważa obecną sytuację za sukces, którego się nie spodziewał:

Kiedy po raz pierwszy przygotowywaliśmy listę 28 lutego, tylko kilkadziesiąt firm ogłosiło swoje wyjście z Rosji. Dlatego też jesteśmy poruszeni, że nasza lista zawiera obecnie blisko 1000 firm, które wycofały się z tego kraju w ciągu dwóch miesięcy podsumowują naukowcy.