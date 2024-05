A jednak są na Ukrainie i jeden z nich właśnie przestał istnieć

Czym jest transporter opancerzony BTR‑MD Rakuszka?

BTR‑MD Rakuszka to transporter opancerzony, który umożliwia pokonywanie rzek i jezior. 13-tonowy pojazd został wyposażony w gąsienicową trakcję i silnik o mocy 450 KM. Jednostka pozwala mu rozpędzić się na utwardzonym terenie do 50 km/h, a na wodzie do 10 km/h. Zasięg dochodzi do 500 km. Na jego pokład może wejść dwuosobowa załoga i kilkunastu żołnierzy.

Rakuszka może atakować i bronić się za pomocą dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm i 12,7 mm oraz granatnika automatycznego AGS-17 kal. 30 mm. Aluminiowa konstrukcja pojazdu zapewnia ochronę wyłącznie przed ostrzałem z broni strzeleckiej i odłamkami pocisków, zatem stanowi łatwy cel dla dronów, a co dopiero dla czołgów.