Ogromny transport najnowszych czołgów zmierza na Ukrainę

Maszyny mają wspomóc żołnierzy w obwodzie donieckim czy charkowskim, gdzie obecnie trwa rosyjska ofensywa, a w przyszłym miesiącu może ruszyć dodatkowa z terenów obwodów rosyjskich graniczących z Ukrainą. Z oficjalnych danych wynika, że Rosjanie wyprodukowali w 2023 roku ok. 600 czołgów i dodatkowo ok. 200 wyremontowali. Kreml chciał osiągnąć produkcję na poziomie 2000 sztuk, ale jak widzimy to nierealne i nie stanie się rzeczywistością również w tym roku.

Czołgi T-90 to przeciętne czołgi. Te potężne maszyny o wartości 5 milionów dolarów za sztukę były już niszczone za pomocą ręcznych wyrzutni i dronów, a nawet kilka razy do ich neutralizacji użyto tylko zwykłego niekierowanego granatnika przeciwpancernego AT4 od firmy SAAB kosztującego ok. 1500 dolarów. Na ten rosyjski typ pięści pancernej narzekają sami rosyjscy żołnierze.