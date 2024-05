Niemcy ujawnili, ile wysłali czołgów na Ukrainę

Ukraińcy mieli dostać blisko 100 czołgów Leopard 1

Maszyny miały zostać przekazane wspólnie przez armię niemiecką i duńską. Berlin miał dostarczyć 60, a Kopanhaga kolejne 30 sztuk Leopardów 1. Ale to nie wszystko W transporcie na Ukrainę ma być kolejne co najmniej 10 sztuk. Dziennikarze dodatkowo ujawnili, że do końca czerwca na Ukrainę ma trafić kolejne 20 czołgów Leopard, a do końca roku w sumie co najmniej 45 sztuk.

Analitycy mocno podkreślają, że mówimy tutaj o starszych czołgach Leopard w wersji 1, a nie najnowszych podstawowych Bundeswehry, czyli 2, ale część z nich to nowe modyfikacje A5. Cóż, lepsze to niż nic. Leopard 1A5 to ostatnia modyfikacja czołgów Leopard 1, wprowadzona w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Maszyna uzbrojona jest armata L7A3 105 mm, która pozwala na walkę z takimi radzieckimi konstrukcjami jak T-62 czy T-64.

Czym jest niemiecki czołg Leopard 1?

Wraz z wersją 1A5 wprowadzono ulepszone pociski APFSDS, dzięki którym Leopard 1 może nawiązać walkę ze starszymi wersjami T-72.Wersja 1A5 otrzymała także ulepszony system kierowania ogniem EMES 18, montowany już w Leopardach 2. Czołg ma dobrą mobilność, dzięki 10-cylindrowemu silnikowi MTU MB 838 CaM 500 o mocy 830 KM. Zapewnia maksymalną prędkość na drodze aż 65 km/h.

Niemniej Leopard 1A5 to ostatecznie modyfikacja konstrukcji sięgającej lat 60. Na obecnym polu walki znacząco ustępuje m.in. nowszym Leopardom 2A4 i 2A6, a w starciu z rosyjskimi T-80 czy T-90 może mieć znaczne problemy. Szczególnym mankamentem Leoparda 1A5 jest bardzo cienki pancerz.