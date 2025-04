Dostarczone Ukrainie z Polski wozy zabezpieczenia technicznego WZT-3M to bardzo rzadki sprzęt, dlatego jest on na wagę złota. Otóż dzięki niemu można szybko i sprawnie ewakuować z pierwszej linii frontu czołgi czy transportery opancerzone. Miały one zostać przekazane w ręce armii Kijowa pod koniec zeszłego roku. Jednak do tej pory nie było na to niezbitych dowodów. Teraz się to zmieniło. Ich posiadaniem bowiem pochwalili się sami ukraińscy żołnierze, publikując w sieci zdjęcie tej maszyny.