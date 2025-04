Amerykański taktyczny pojazd terenowy Flyer 72-LD w rękach Ukraińców

Amerykański taktyczny pojazd terenowy Flyer 72-LD trafił w ręce ukraińskich sił specjalnych, co potwierdza materiał wideo opublikowany w sieci. Jest on widoczny w tle podczas przemówienia dowódcy 6. Samodzielnego Pułku Szturmowego "Ranger", to jedno z pierwszych potwierdzonych zastosowań tego modelu przez Kijów.​