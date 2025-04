Rosjanie opublikowali zdjęcia nowej ukraińskiej amunicji krążącej RAM-2X (zaawansowana wersja RAM II), która rozbiła się w okupowanej części obwodu donieckiego. Katastrofa była prawdopodobnie spowodowana awarią techniczną lub utratą komunikacji wywołaną przez systemy walki elektronicznej. Na fotografiach można dostrzec oznaczenie "ładunek kontrolowany", co sugeruje, że detonacja jednostki może nastąpić na określonym dystansie od celu, automatycznie albo na polecenie operatora.

Obserwatorzy od razu zwrócili też uwagę na pewien wyróżniający się element amunicji RAM-2X, czyli głowicę typu EFP (Explosively Formed Penetrator), którą potwierdza oznaczenie na jej powierzchni. Penetrator formowany wybuchowo to odmiana ładunku kumulacyjnego , w którym zachodzi proces wybuchowego formowania pocisku (penetratora) przy pomocy tzw. kumulacji odwrotnej, zwanej również jako efekt Misznaya-Schardina.

W przeciwieństwie do klasycznych ładunków kumulacyjnych, EFP pozwala na skuteczne rażenie celów z większej odległości, a dodatkowe osłony, jak kraty przeciwkumulacyjne, nie zapewniają przed nim wystarczającej ochrony . Produkcja takiej głowicy w Ukrainie oznacza kolejny etap rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Niecodziennym widokiem był też moment zabezpieczania wraku RAM-2X przez rosyjskiego robota saperskiego. Zazwyczaj tego rodzaju drony-kamikadze są natychmiast likwidowane przez detonację, jednak tym razem użyto specjalistycznej platformy z manipulatorem i skanerem rentgenowskim do inspekcji jego wnętrza . To dowodzi, że Rosjanie uznali RAM-2X za obiekt wysokiej wartości technologicznej i chcieli zdobyć jak najwięcej informacji na temat jego budowy.

I trudno się temu dziwić, bo RAM-2X to zaawansowana wersja wcześniejszego RAM II, która wyróżnia się konstrukcją z powierzchniami aerodynamicznymi w kształcie litery "X" , co zwiększa manewrowość i pozwala na lot z niższymi prędkościami. Chociaż pełne parametry jednostki nie zostały oficjalnie ujawnione, środowiska wojskowe spekulują o zasięgu rzędu 120 km oraz maksymalnej prędkości 160 km/h.

RAM-2X działa w tandemie z rozpoznawczym dronem Shark, co zapewnia mu zwiększoną skuteczność operacyjną. Podczas wystawy ukraińskich dronów dla kanclerza Niemiec Olafa Scholza w grudniu 2024 roku, oba systemy prezentowano pod wspólnym hasłem "The Killer Duo". UAV Shark nie tylko prowadzi zwiad i ocenę skuteczności uderzeń, ale może też pełnić rolę przekaźnika sygnału, co poprawia komunikację i zwiększa zasięg operacyjny RAM-2X.