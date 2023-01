Abrams w Ukrainie bez swojego superpancerza. Jest zbyt tajny

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w środę przekazanie Ukrainie 31 czołgów Abrams.

Pentagon potwierdził spekulacje mediów, że Ukraina otrzyma czołgi w nowszych wersjach M1A2. Pozbawione one będą jednak kluczowego elementu.

Mowa tu o pancerzu wykorzystującym zubożony uran, który podnosi ochronę czołgu. Jest to ściśle tajna technologia, której nie można eksportować według przepisów prawa.

Takie osłabienie pancerza dotknęło czołgów M1A2 Abrams sprzedanym wcześniej innym państwom. W przypadku ukraińskich czołgów chodzi tu jednak przede wszystkim, aby technologii nie zdobyli Rosjanie.

