Już pod koniec listopada ubiegłego roku pisaliśmy, że Stany Zjednoczone w ramach jednego z pakietów pomocy wojskowej przekazały Ukrainie 31 egzemplarzy zaawansowanych czołgów Abrams M1, ale tych na próżno szukać w relacjach z frontu. Część ekspertów przekonywała wtedy jednak, że nie jest to wcale taki zły znak - jak komentował dla Insidera emerytowany pułkownik piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, a obecnie starszy doradca w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Mark Cancian, może to świadczyć o stabilności frontu, w obliczu której szkoda marnować czołgi, których możliwości nie można wykorzystać.



Abrams M1 miały trafić na front wiosną

A nie można tego zrobić, bo istnieją obawy, że czołgi M1 Abrams nie poradzi sobie z silnie umocnionymi liniami obronnymi armii Kremla, a do tego trudnymi zimowymi warunkami w Ukrainie. Zdaniem Kateryny Stepanenko, rosyjskiej ekspertki z Institute for the Study of War, śnieg, marznący deszcz i błoto uniemożliwiają efektywne wykorzystanie ciężkiego wojskowego sprzętu. Analitycy obstawiali więc, że siły ukraińskie będą "czekać na właściwy moment", aby rozpocząć nową ofensywę i wykorzystać w boju amerykańskie wyposażenie, a miała być nim wiosna.



Mile rosyjskich okopów, rzędy betonowych "smoczych zębów" i pola minowe oznaczają, że zachodnie czołgi mają niewielkie szanse zabłysnąć na polu bitwy mówił w komentarzu dla Insidera założyciel niemieckiego European Resilience Initiative Center in Germany, Sergej Sumlenny.