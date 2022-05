Popularne AWACS-y to oczy i uszy amerykańskich sił zbrojnych, które zapewniają dozór przestrzeni powietrznej i możliwość wykrywania lecących obiektów ze znacznej odległości nawet 450 kilometrów. Dzięki temu mogą monitorować sytuację na ziemi, wykrywając wojska przeciwnika. Są niesamowicie istotne w koordynowaniu walk.

E-7 Wedgetail następcą E-3 Sentry

Nowa generacja popularnych AWACS-ów nie będzie jednak tworzona od podstaw, tylko zostanie oparta na samolocie E-7 Wedgetail, który został opracowany na zamówienie Australii i od 2012 roku służy w siłach powietrznych tego kraju. Poza tym maszyna jest eksploatowana przez Turcję i Koreę Południową.

E-7 bazuje na wąskokadłubowym samolocie pasażerskim Boeing 737-700 ER. Samolot został zaprojektowany pod koniec XX wieku, a pierwszy egzemplarz wzbił się w powietrze w 2004 roku. Samolot też jest długi na 33 metry i wysoki na 12, a powierzchnia nośna to 91 m2. Może podróżować z maksymalną prędkością 870 kilometrów na wysokości 12 500 metrów nad ziemią. Jego zasięg to 7040 kilometrów. E-7 to mniejsze samoloty, które zużywają mniejszą ilość paliwa niż E-3 Sentry, które zostały oparte na starszych samolotach Boeing 707. Głównym elementem jest stacja radiolokacyjna Northrop Grumman MESA umieszczona na grzbiecie kadłuba w specjalnej owiewce. E-7 został już certyfikowany do uzupełniania paliwa w powietrzu przy pomocy sztywnego łącza.

Samolot zdążył już przejść chrzest bojowy. W 2013 roku amerykańskie siły powietrzne rozpoczęły ataki na pozycję Państwa Islamskiego, a do bazy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przybyły australijskie samoloty z zadaniem wsparcia Amerykanów oraz pozostałych państw biorących udział w operacji "Inherent Resolve" ( Właściwe Rozwiązania). W skład kontyngentu lotniczego wszedł właśnie E-7 odpowiedzialny za kontrolę przestrzeni powietrznej nad Irakiem. Ogółem spędził on w powietrzu 4400 godzin wykonując ponad 350 misji. Samoloty te aktywnie poszukiwały zaginionego malezyjskiego Boeinga 777-200ER MH370.