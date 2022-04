Trudno uwierzyć, jak bardzo miała rację! Ta kobieta już 14 lat temu dokładnie opisała dzisiejsze czasy, kiedy wojska Putina zamieniają kolejne ukraińskie miasta w gruzy. Lela Kakulia mieszka w Gruzji i ma dar jasnowidzenia, ale w odczytywaniu przyszłości posługuje się także astrologią. W Gruzji znają ją wszyscy, gdyż jej wizje wielokrotnie okazywały się "strzałami w dziesiątkę". Jeden z gruzińskich portali przypomniał to, co Lela Kakula powiedziała w 2008 roku. Jej słowa po 14 latach sprawiają, że można poczuć na plecach "powiew kosmosu".

Rosja oszaleje, zaatakuje cały świat i przegra!

Gruzińska jasnowidzka mówiła o ataku Rosji na Gruzję w czasach, kiedy prawie nikt nie brał pod uwagę takiej możliwości. W 2008 roku okazało się, że rosyjskie wojska uderzyły na Gruzinów, którzy po tygodniach granicznych prowokacji próbowali podporządkować sobie zbuntowaną w latach 90. Osetię Południową. To przysporzyło jasnowidzce ogromnej sławy w Gruzji, ale ona zapowiedziała w 2008, że to nie koniec koszmaru, a Rosja zaatakuje kiedyś dwukrotnie... Ukrainę! Jasnowidzka ostrzegała, że Rosja jest niczym tykająca bomba, a rosyjski imperializm rośnie w siłę i stanowi zagrożenie dla całego demokratycznego świata. Ale kiedyś Rosja za to zapłaci ogromną cenę.



Rosyjski cynizm, ironia, bezczelność nie potrwają długo. Widzę i słyszę to tak wyraźnie. Ich prezydent jest bardzo ambitny, ale to im nie pomoże. Wiem na pewno, że Rosja przegra, rozpadnie się gruzińska jasnowidzka Lela Kakulia w 2008 roku

Po aneksji Krymu przez Rosję Lela Kakulia zapowiadała, że Rosja po raz drugi zaatakuje Ukrainę i przyjdą niezwykłe czasy, kiedy cały świat będzie nienawidził państwo Putina.

Świat znienawidzi Rosję. Wszyscy zdadzą sobie sprawę, że trzeba ją zdemontować i osłabić. Zaczną się wielkie bitwy. Widzę, że Rosja tak zdenerwuje Europę, że surowe sankcje nie pozostaną niezauważone. Poczekajcie chwilę, a wszyscy to zobaczycie gruzińska jasnowidzka Lela Kakulia w 2014 roku

W kolejnej przepowiedni sprzed 14 lat mówiła o gigantycznej cenie, jaką kiedyś przyjdzie zapłacić Rosjanom za imperialistyczne szaleństwo i atakowanie innych, demokratycznych państw.



Płonie północ. "Wielka Rosja" nie będzie w stanie tego powstrzymać. Widzę, jak w przyszłości tonie jak Titanic. Wizerunek Rosji na świecie jest zerowy. Nikt im nie ufa, nikt nie chce współpracować z Rosją. Świat odwróci się od Rosji! grizińska jasnowidzka Lela Kakulia w 2014 roku

Ukraina najsilniejszą bazą NATO?

Najbardziej ciekawe fragmenty jej przepowiedni pochodzą z 2015 roku. Wtedy bardzo dużo mówiła o Ukrainie i kolejnym uderzeniu Rosji na to państwo. Intrygujące, ale zapowiadała już wtedy próbę odbudowania przez Putina Związku Radzieckiego.



Widzę, jak na teren Ukrainy wjeżdżają z Europy nowe czołgi. Pamiętajcie moje słowa... Ukraina będzie w przyszłości jedną z najsilniejszych baz NATO. To Rosja doprowadzi do tego, że Ukraina oddzieli się od Rosji i wejdzie do Unii Europejskiej. Ta wojna sprawi, że Ameryka i Europa zbliżą się ponownie do siebie. gruzińska jasnowidzka Lela Kakulia w 2014 roku

Putin za kraty i przed sąd

Najnowsze wypowiedzi gruzińskiej jasnowidzki są dramatycznie złe dla prezydenta Federacji Rosyjskiej. Putin nie tylko przegra tę wojnę, ale także zapłaci za to, co zrobił Ukraińcom. Będzie międzynarodowy sąd, który oceni rosyjskie zbrodnie.



Widzę wyraźnie, że prezydent Rosji na pewno będzie w przyszłości osądzony. Właśnie nad tym wspólnie pracować będą Ameryka i Europa i na pewno osiągną ten cel. Wszystkie jego próby przekonania kogoś, że Ukraina to Rosja i "wyzwolenia" tego narodu to szaleństwo gruzińska jasnowidzka Lela Kakulia o przyszłości Rosji

Lela Kakulia zapowiada coś, co całkowicie zmieni sytuację. Naród rosyjski ma w pewnym momencie zrozumieć, do czego prowadzi polityka Putina i zaczną się protesty w największych rosyjskich miastach. Niestety jej zdaniem pewnych błędów Putina już nie będzie można naprawić i Rosja przez wiele lat będzie musiała płacić cenę za agresję na niepodległe państwa. Słowa gruzińskiej jasnowidzki można oczywiście oceniać jako pobożne życzenia. Warto jednak pamiętać, że już wcześniej wiele razy miała rację mówiąc o przyszłości. I dla wielu ludzi jej słowa niosą nadzieję, a to czasami jest bezcenne nawet wtedy, jeśli okaże się nie do końca prawdziwe.

