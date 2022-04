W Łasku znajduje się 32 Baza Lotnictwa Taktycznego polskich Sił Powietrznych. Stacjonuje tam 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego wyposażona w myśliwce F-16C/D Block 52+. Poza nimi w bazie w Łasku rotacyjnie stacjonują amerykańskie F-15.

F/A-18 Hornet - koń roboczy Marynarki Wojennej

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet to amerykański samolot wielozadaniowy, który wszedł na wyposażenie w 1978 roku, a jego produkcja trwa do dzisiaj. Samolot jest montowany w różnych konfiguracjach. Wersje od A do D nazywane są po prostu Hornet, a wersje E/F Super Hornet ze względu na ogromną liczbę zmian. Hornety mogą być zarówno jedno jak i dwuosobowe. Ich rozpiętość to 12,3 metra, a długość 17,1 metra. Wysokość to z kolei 4,7 metra. Masa własna samolotu to 11 200 kilograma, a startowa 23 400. Hornety mogą latać z prędkością 2200 km/h.

Zdjęcie F-18 Hornet w bazie w Łasku / Facebook

Ze względu na swoją wszechstronność samoloty mogą być uzbrojone w pociski powietrze-powietrze, jak również powietrze-ziemia czy w rakiety do zwalczania okrętów przeciwnika oraz bomby atomowe. Ważną modyfikacją samolotu F/A-18 Hornet jest EA-18G Growler przeznaczony do walki elektronicznej.

F-18 to samolot stosowany głównie przez amerykańska Marynarkę Wojenną oraz Korpus Piechoty Morskiej. Jest to istny koń napędowy amerykańskiego lotnictwa pokładowego, którego powoli zastępuje się najnowszymi F-35C. Hornet to również maszyna, która brała udział w licznych amerykańskich interwencjach.

Pierwszy raz użyty został w 1986 roku podczas nalotu na Libię. Najczęściej były używane podczas operacji Pustynna Burza. Okazały się również być wytrzymałe na ogień przeciwnika, wracając często na pokłady lotniskowców z ciężkimi uszkodzeniami. F-18 uczestniczyły również w operacjach nad Jugosławią, Irakiem oraz Afganistanem zbierając pozytywne recenzje. Poza Stanami Zjednoczonymi używa ich m.in. Kanada, Australia oraz Hiszpania. Hiszpańskie maszyny obecnie wypełniają misję Air Policy nad niebem państw bałtyckich.