Trwająca wojna jest największym konfliktem na naszym kontynencie od czasów II wojny światowej, która wybuchła 83 lata temu.

Rosyjska agresja wymusiła rewizję strategii bezpieczeństwa i zmianę w potencjale obronnym w większości państw europejskich, w tym także Polski.

Zmiany nastąpią także w niemieckim systemie obronnym, otóż rząd tego kraju zastanawia się nad zakupem systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3 oraz systemu "Żelazna Kopuła" od Izraela.

Transakcja miałby się odbyć w najbliższej przyszłości, dodatkowo kwestia ta została już omówiona na spotkaniu kanclerza Niemice Olafa Schultza z szefem sztabu Niemiec Eberhardem Zoranem.

Reklama

System kosztowałby około 2 miliardów euro i byłby operacyjny do 2025 roku.

Radar wykrywający nadlatujące rakiety byłby tak silny, że swoim zasięgiem objąłby Polskę, Rumunię i kraje bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię). Jednakże system dostarczałby nam, tylko i aż, obraz radarowy. Po naszej stronie stałby zakup rakiet przechwytujących, które neutralizowałyby wrogie pociski.

Rząd niemiecki zapisał w budżecie państwa pakiet 100 miliardów euro na zmodernizowanie niemieckich sił zbrojnych.

Czym jest system Arrow 3?

Jest to system do obrony przed pociskami balistycznymi, który rozwijany i produkowany jest przez Izrael i Stany Zjednoczone. Rakiety przechwytują pociski podczas ich części lotu w kosmosie.

Arrow 3 neutralizuje także międzykontynentalne pociski balistyczne przenoszące głowice nuklearne, chemiczne, biologiczne lub konwencjonalne.

Zasięg lotu rakiety przechwytującej to około 2400 km, dodatkowo pociski te są w stanie szybko zmienić swoją trajektorię lotu dostosowując się do ruchu wrogiego pocisku. Istnieje także możliwość, że system ten mógłby służyć do zestrzeliwania satelitów.

Zdjęcie Czy system Arrow 3 faktycznie trafi do Niemiec? / United States Missile Defense Agency / domena publiczna

Bateria Arrow 3 może przechwycić salwy więcej niż pięciu pocisków w ciągu 30 sekund. Rakieta przechwytująca może zostać wystrzelona w przestrzeń kosmiczną, zanim będzie wiadomo, dokąd zmierza pocisk docelowy. Po zidentyfikowaniu celu rakieta kierowana jest na cel.

W system obrony wchodzi, oprócz rakiet, także bardzo silny radar "Green Pine", który działa jednocześnie w trybie wyszukiwania, wykrywania, śledzenia i naprowadzania pocisków.

Radar składa się m.in. z ponad 2000 modułów nadawczo-odbiorczych i waży 60 ton. Wdrożenie "Green Pine" w nowym miejscu operacyjnym trwa "mniej niż 24 godziny". Zaawansowana wersja radaru "Super Green Pine" rozszerza zasięg wykrywania do nawet 900 km.

Żelazna Kopuła

Żelazna Kopuła jest innym systemem niż system Arrow 3. Przede wszystkim "Kopuła" jest mobilnym systemem obrony powietrznej. Rakiety przechwytują i niszczą pociski krótkiego zasięgu i pociski artyleryjskie wystrzeliwane z odległości od 4 do 70 kilometrów.

W Izraelu system ten przechwytuje do 95 proc rakiet. Trwają prace nad zwiększeniem jego zasięgu do 250 km i uczynić go bardziej wszechstronnym, aby był w stanie zneutralizować rakiety lecące z dwóch różnych kierunków jednocześnie.

Przeczytaj też: Niemcy chcą kupić Żelazną Kopułę. Mogłaby objąć także Polskę

Zdjęcie "Żelazna Kopuła" ochrania ludność w Izraelu już od kilku lat / Ilia Yefimovich / Getty Images

"Żelazna Kopuła" powstała jako odpowiedź na rakietowe ataki Hezbollahu. System ochrania ludność cywilną Izraela przed wszelkimi zagrożeniami.

System składa się z trzech komponentów: radaru wykrywania i śledzenia, centrum kontroli oraz jednostek wystrzeliwujących pocisk przechwytujący.

Radar wykrywa start i śledzi trajektorię rakiety, centrum kontroli otrzymuje dane i oblicza punkt uderzenia, następnie określa, czy cel stanowi zagrożenie dla wyznaczonego obszaru. Jeśli tak, wówczas pocisk przechwytujący wysyłany jest w celu zneutralizowania nadlatującej rakiety, zanim osiągnie ona przewidywany obszar uderzenia.

Militaria Amerykanie przyślą wyrzutnie Patriot do Polski - co to za broń?

System ochrony Polski

W ostatnim czasie do Polski zostały sprowadzone baterie Patriot, czyli 16 wyrzutni rakiet przechwytujących o zasięgu do 100 kilometrów. Ich prędkość osiąga 6 tysięcy km/h. Opracowany w USA obronny system rakietowy ziemia-powietrze jest instalowany na mobilnej platformie samochodowej