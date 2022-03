Scott Ghiringhelli powiedział, że przeniesienie dwóch baterii Patriot do Polski ma przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym zagrożeniom dla sił USA i sojuszników oraz terytorium NATO. To pierwszy krok aby zapewnić NATO zdolność zwalczania rakiet balistycznych klasy Iskander lub Toczka-U. Takich możliwości nie posiada Wojsko Polskie.

Patriot PAC-3

Zestawy Patriot PAC-3 to amerykański taktyczny rakietowy system antybalistyczny oparty na kinetycznych pociskach antyrakietowych służący bezpośredniej obronie danego obszaru w sektorze 120 stopni. Wykorzystując technologie hit-to-kill Patriot PAC-3 jest pierwszym system tego rodzaju wprowadzonym na świecie oraz użytym bojowo do niszczenia celów przy wykorzystaniu energii kinetycznej własnego pocisku.

Reklama

Wideo youtube

Patriot we wcześniejszej wersji PAC-1 przeszedł chrzest bojowy podczas operacji Pustynna Burza. Został w jej trakcie użyty 40 razy, osiągając pewną liczbę trafień. Jego skuteczność oceniono na 60 proc. w przypadku ochrony Arabii Saudyjskiej i 40 proc. w przypadku Izraela. Jednak jego rola w tym konflikcie była mocno krytykowana. Nie udało mu się przechwycić pocisku balistycznego typu Scud nad Dhagran, który zabił 28 amerykańskich żołnierzy. Zawiodło wtedy oprogramowanie, a konkretnie nastąpił błąd w pomiarze czasu. Na obronę systemu należy zaznaczyć, że znajdował się on w dyżurze bojowym więcej niż 100 godzin, a według planów miało to być maksimum 8 godzin.

Analiza wniosków płynących z wykorzystania wyrzutni Patriot PAC-1 i PAC-2 podczas konfliktu w Zatoce Perskiej w 1991 roku doprowadziła do wprowadzenia głębokich zmian przy wersji PAC-3. Dodano ulepszenia pozwalające skutecznie walczyć z pociskami manewrującymi oraz taktycznymi pociskami balistycznymi. Nowy system miał być łatwy i szybki w dyslokacji oraz zintegrowany z innymi systemami antybalistycznymi.

Zdjęcie Wystrzelenie pocisku z wyrzutni PAC-3 / domena publiczna

Systemy PAC-3 zostały użyte podczas amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku, co poprawiło wyniki zwalczania irackich rakiet balistycznych. Wyrzutnie przechwyciły 8 z 9 wystrzelonych rakiet. Jednak również błędnie zidentyfikowały dwa samoloty alianckie, zestrzeliwując je. Nie wiadomo jak Patriot sprawdziłby się w walce ze znacznie nowocześniejszymi systemami rosyjskimi.

Według doniesień amerykańskich mediów możliwe jest rozmieszczenie kolejnych systemów obrony przeciwrakietowej. Obok nowych baterii Patriot, Amerykanie myślą o rozmieszczeniu systemów THAAD, które w przeciwieństwie do systemów Patriot mogą zwalczać nie tylko pociski balistyczne, ale również śmigłowce i samoloty. Ich maksymalny zasięg to 150-200 km, czyli więcej niż w przypadku systemów Patriot. Jeżeli THAAD zostanie rozmieszczone w Polsce będzie to pierwszy raz w historii.

Polska kupi system Patriot

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot w ramach pierwszego etapu programu Wisła. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Obrony mają one trafić do Polski na przełomie 2022 i 2023 roku.