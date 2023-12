Armia Jemenu pręży muskuły przed atakiem USA. Jest nagranie

— Stwierdzamy, że Republika Jemenu będzie bronić się w przypadku narażenia na jakikolwiek atak. Potwierdzamy, że próba uniemożliwienia nam wypełnienia naszego religijnego i humanitarnego obowiązku wspierania naszego narodu w Palestynie ma na celu ochronę Izraela i spotka się z ostrą reakcją — podało biuro Prezydenta Republiki Jemenu.

Co ciekawe, do Jemenu płynie też kolejny amerykański lotniskowiec USS Carl Vinson (CVN-70). Obecnie znajduje się on w okolicach Singapuru, gdyż dotychczas brał on udział w ćwiczeniach na Pacyfiku i Morzu Południowochińskim. Jeśli USA i koalicja państw zdecydują się uderzyć na Jemen w ramach Operacji Strażnik Dobrobytu, to armia tego kraju nie ma żadnych szans w starciu z tą potęgą militarną.

Lotniskowiec USS Dwight D. Eisenhower przy Jemenie

Na samym lotniskowcu USS Dwight D. Eisenhower znajduje się ok. 50 myśliwców, a okręty go osłaniające i wszystkie znajdujące się na wodach okalających Jemen mają na swoich pokładach setki potężnych pocisków zdolnych razem zrównać z ziemią praktycznie wszystkie strategiczne obiekty w kraju. Konfrontacja wydaje się nieunikniona, ponieważ Huti atakują statki handlowe, a 80% globalnego handlu odbywa się transportem morskim. Najwięksi operatorzy wstrzymali transport swoimi frachtowcami, co już zaczyna odbijać się niekorzystnie na gospodarkach m.in. krajów UE.