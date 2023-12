Rosyjski samolot zniszczony w Afryce. Akcja USA i Ukrainy

USA i Ukrainy wypowiedziały wojnę grupie Wagnera

Co ciekawe, również Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiła, że będzie ścigać członków grupy Wagnera na całym świecie. We wrześniu i październiku bieżącego roku, dzięki współpracy wywiadów USA i Ukrainy oraz zaangażowania rządu w Sudanie, udało się zlikwidować za pomocą dronów kamikadze i akcji służb specjalnych setki członków grupy Wagnera.

Wracając jednak do katastrofy rosyjskiego transportowego Ił-76 w Libii, to jest to już drugie tego typu wydarzenie w ostatnich dwóch miesiącach. USA i Ukraina stawiają mocno na drony kamikadze, dzięki którym szybko, skutecznie i niezauważenie można zniszczyć niemal każdy samolot. Eksperci wojskowi uważają, że ataki tego typu będą realizowane częściej, ponieważ na pokładach samolotów transportowych za jednym zamachem można zlikwidować dziesiątki, a nawet setki najemników Kremla.

Czym jest samolot transportowy Ił-76?

Ił-76 to czterosilnikowy samolot transportowy pamiętający jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Od 1974 roku powstało ok. 1000 tych maszyn, które są eksploatowane przez wiele krajów na świecie, w tym często w Afryce. Samolot ma masę 87,5 tony, może rozpędzić się do 900 km/h, podróżować na pułapie ok. 13 tysięcy metrów i dysponuje zasięgiem ok. 4500 km.