Armia USA testuje zrobotyzowane pojazdy bojowe. Czy trafią do Ukrainy?

Militaria

Jak podaje The National Interest, żołnierze U.S. Army przeprowadzili testy zrobotyzowanych pojazdów bojowych. Ćwiczenia objęły m.in. strzelanie i kierowanie pociskami Javelin, które są jedną z najpopularniejszych broni eksportowanych do ukraińskiej armii.

Zdjęcie Amerykanie testują bezzałogowe wozy bojowe, które są zdolne do wystrzeliwania rakiet Javelin / Ministerstwo obrony Litwy / materiały prasowe