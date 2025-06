Amerykańska armia ma bardzo ciekawy plan, który pozostawi daleko w tyle kosmiczne zapędy Rosji czy Chin. Otóż niebawem w kosmos kolejny raz poleci tajemniczy mini-wahadłowiec X-37B . I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ już odbył on siedem lotów na orbitę, gdyby nie fakt, że tym razem ma wykonać rekordowy lot w swojej historii.

Jak informują eksperci z serwisu The Drive, pojazd Pentagonu ma zostać wyniesiony w kosmos za pomocą rakiety Falcon Heavy od SpaceX (obecnie komercyjnie najpotężniejszej używanej rakiecie na świecie) i docelowo osiągnąć orbitę w odległości ponad 35 tysięcy kilometrów od powierzchni Ziemi. Mówimy tutaj o orbicie geostacjonarnej, co oznacza, że pojazd będzie mógł przemieszczać się wraz z ruchem obrotowym Ziemi i dosłownie "zawisnąć" nad wybranym obszarem.

Nie jest wykluczone, że pojazd zapuści się jeszcze dalej w głąb kosmosu. Nie można tutaj nie wspomnieć, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się na wysokości zaledwie 400 kilometrów, a ostatnie loty tego pojazdu odbywały się na ok. 2500 kilometrów. Zatem teraz będzie to blisko 100 razy dalej i jednocześnie jest to 1/10 odległości Ziemi od Księżyca.