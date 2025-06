Atak ukraińskiego myśliwca MiG-29 na obiekty leżące w głębi Rosji

Siły Zbrojne Ukrainy kolejny raz udowodniły, że Rosjanie nie mogą czuć się bezpiecznie nie tylko na okupowanych terenach Ukrainy, ale również na własnej rosyjskiej ziemi. Otóż Ukraińcy wykryli składowisko pocisków rakietowych do systemów Buk. Dowództwo zdecydowało o zlikwidowaniu go za pomocą potężnych bomb kierowanych AASM Hammer .

Co ciekawe, na miejsce wysłano z misją niegdyś polski myśliwiec MiG-29, który został odpowiednio zmodyfikowany z myślą o przenoszeniu francuskich bomb AASM Hammer . Maszyna, w zależności od pokonywanego dystansu podczas misji, może transportować od dwóch do czterech tego typu bomb.

Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w sieci materiał filmowy, na którym uwieczniono przebieg całej misji. Można tam zobaczyć uderzenie dwóch francuskich bomb i zrównanie z ziemią kilku domów. W trakcie ataku udało się zlikwidować jedną wyrzutnię systemu Buk oraz skład pocisków do tej broni. Dlatego eksplozje na filmie wyglądają tak widowiskowo.

System 9K37 Buk to radziecki/rosyjski system przeciwlotniczy średniego zasięgu, opracowany w celu zwalczania celów powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce, drony czy pociski manewrujące. Wprowadzony do służby w 1980 roku, jest szeroko stosowany w armiach państw postsowieckich, w tym Rosji i Ukrainy, oraz eksportowany do krajów takich jak Indie czy Syria.