Kilka dni temu Ukraina poinformowała, że z sukcesem przetestowała nowy eksperymentalny pocisk o masie przekraczającej 100 kg , który powstał w ramach rządowej inicjatywy Brave1. Bo chociaż o projekcie inspirowanym amerykańskim Defense Innovation Unit głośno jest głównie w kontekście dronów, to jego celem jest promowanie wszelkich innowacyjnych rozwiązań mogących przysłużyć się ukraińskiej armii. Pocisk miał całkowicie zniszczyć umocnioną rosyjską pozycję i choć szczegóły techniczne broni pozostają tajne, wiadomo, że została opracowany we współpracy z krajowym producentem uzbrojenia oraz niezidentyfikowaną jednostką wojskową.

Ukraiński minister cyfryzacji, Mychajło Fedorow, zapowiadał wtedy we wpisie na X, że to dopiero początek i "wkrótce pojawią się kolejne rozwiązania, a wróg doświadczy ich pełnej siły". I faktycznie Kijów ponownie zaskoczył, bo w sieci zaczęły pojawiać się informacje sugerujące, że osiągnął kluczowy kamień milowy, a mianowicie zgromadził zapas własnych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu . To wydarzenie może znacząco wpłynąć na przebieg wojny z Rosją, zwłaszcza że do tej pory Kijów polegał niemal wyłącznie na zachodnich systemach uzbrojenia.

Rakiety, które najprawdopodobniej są krajową wersją pocisku Grom-2 (eksportowo znanego jako Sapsan), zostały opracowane przez Biuro Konstrukcyjne Piwdenne i są produkowane przez Piwdenmasz, czyli największe ukraińskie przedsiębiorstwo przemysłu rakietowo-kosmicznego. Charakteryzują się zasięgiem od 280 do nawet 500 km i głowicą o masie do 500 kg , a za sprawą połączenia systemu inercyjnego z korekcją GPS charakteryzują się wysoką precyzją.

Pod względem technicznym Hrim-2 jest bezpośrednią odpowiedzią na rosyjskie rakiety Iskander-M i północnokoreańskie KN-23 . Choć teoretycznie ustępuje im zasięgiem (KN-23 ma do 800 km), przewagą ukraińskiej rakiety jest precyzja (do 50 m odchylenia) oraz mobilność i możliwość ukrycia platformy startowej.

Co więcej, powrót Grom-2, którego projekt powstał już w 2006 roku, to nie tylko sukces technologiczny, ale także polityczny - symbolizuje on przejście Ukrainy z roli odbiorcy wsparcia do aktywnego gracza na rynku technologii obronnych. Warto tu dodać, że według strony rosyjskiej Ukraina co najmniej siedem razy sięgnęła po pociski Grom-2 w trwającej wojnie, m.in. podczas ataku na rosyjską bazę wojskową na okupowanym Krymie w sierpniu 2022 roku - nie przedstawiła jednak weryfikowalnych dowodów na użycie bojowe tego systemu.