Atomowy bombowiec nad Polską. Eskortowały go nasze F-16

Bombowce B-52 eskortowane przez polskie F-16

NATO w obliczu coraz większego zagrożenia ze strony Rosji ma zamiar zwiększyć liczbę lotów bombowców, myśliwców czy dronów nad Polską i krajami bałtyckimi, by jeszcze szybciej zareagować w razie rosyjskiego ataku na kraje Sojuszu. — Polskie Siły Powietrzne współdziałają z sojusznikami; razem zwiększamy interoperacyjność, dbamy o bezpieczeństwo Polski — powiedział Mariusz Błaszczak.

To już kolejny w ciągu ostatnich 2 tygodni przelot amerykańskich ciężkich bombowców nad Polską. Pentagon przyznaje, że takich wizyt będzie o wiele więcej. B-52 gównie startują z bazy Fairford w Wielkiej Brytanii, ale te ostatnie należą do 5. Skrzydła Bombowego z Bazy Sił Powietrznych Minot (AFB) i przyleciały do nas aż z Dakoty Północnej w USA. W trakcie swoich ostatnich lotów pojawiały się nad obszarem północnej i wschodniej Polski w ramach misji Bomber Task Force (BTF) 23-2.