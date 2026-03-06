Wojna na Bliskim Wschodzie. B-52 ruszyły na Iran

Bombowiec B-52 to jeden z największych samolotów wojskowych w siłach zbrojnych USA. Jedna taka maszyna może przenosić ponad 31 ton konwencjonalnego uzbrojenia i dolecieć do praktycznie każdego miejsca na Ziemi. Ich użycie w trwającej wojnie z Iranem to wymowne wydarzenie.

Jak ujawnił CENTCOM w ciągu pierwszych 100 godzin operacji Epic Fury samoloty B-52 zbombardowały irańskie pociski balistyczne oraz stanowiska dowodzenia i kontroli.

Specjalna broń

Na pokazanym materiale ze startu bombowców B-52 podczas operacji wobec Iranu można zauważyć, że przenoszą pod skrzydłami pociski manewrujące do atakowania celów naziemnych AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM).

Rodzina pocisków JASSM wykorzystuje głowice z ładunkiem odłamkowo-burzącym o masie około 450 kilogramów. Bazowy pocisk AGM-158A JASSM ma zasięg 370 kilometrów, jednak już wersja AGM-158B JASSM-ER (Extendent Range) może razić cele na odległość do 925 kilometrów. Jest to więc wyspecjalizowana broń używana do rażenia dalekich celów. Polska jest jednym z jej użytkowników, co opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Zaskakująca decyzja

Część ekspertów wyraża niezrozumienie wykorzystania pocisków AGM-158B JASSM do ataku na Iran. Colby Badhwar, analityk ds. obronności i kolumnista portalu The Insider twierdzi, że może to stanowić zaskakujący paradoks. Z jednej strony docierają do nas informacje, że USA może nie mieć dużego zapasu bardzo wyspecjalizowanej i zaawansowanej technologicznie amunicji do długotrwałej walki. Z drugiej zaś Amerykanie nie mają problemu z użyciem takiej amunicji w sytuacji, gdzie deklarują prawie kompletną przewagę powietrzną.

- [Pete] Hegseth twierdził, że Stany Zjednoczone są bliskie uzyskania przewagi powietrznej nad całym Iranem. Jeśli to prawda, nie powinny potrzebować wielu broni dalekiego zasięgu. CENTCOM mógł mieć uzasadnione powody, aby użyć JASSM, ale mogło to być również przejawem lenistwa w zakresie uzbrojenia. Jest to ważne pytanie, na które Pentagon powinien odpowiedzieć, ponieważ nie może mieć wszystkiego - podsumował analityk na platformie X.

