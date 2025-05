Bez Bayraktarów TB-2 pierwsze miesiące wojny w Ukrainie mogłyby wyglądać zupełnie inaczej , zupełnie inna mogłaby być również pozycja dronów we współczesnych konfliktach zbrojnych. To jedna z najważniejszych i najbardziej zasłużonych broni trwającego od 2022 roku konfliktu, która w pełni zasłużyła na swoją pozycję. Wszyscy pamiętamy nagrania ich skutecznych akcji zwiadowczych i ataków, dzięki którym Rosjanie zaczęli nerwowo spoglądać w niebo. Wystarczy tylko przypomnieć jedną z pierwszych, tj. z 28 lutego, kiedy to w ramach jednego ataku udało im się zniszczyć 96 czołgów, 20 gradów i 8 ciężarówek z paliwem.

Nic więc dziwnego, że następca legendy wywołuje tak ogromne zainteresowanie. Przypomnijmy, że dron jest rozwijany w ramach ambitnego programu MIUS (Bojowy Bezzałogowy System Powietrzny), który wystartował już w 2010 roku - koncepcja Bayraktara Kizilelma, bo o nim właśnie mowa, została zaś zarysowana w 2013 roku. Po ośmiu latach prac producent był gotowy do prezentacji parametrów technicznych, a rok później bezzałogowiec po raz pierwszy wbił się w powietrze. W 2023 roku odbył wspólny lot z myśliwcem F-16C, co potwierdziło jego potencjał operacyjny, a dziś oglądamy w akcji jego najnowszą wersję.

Czwarty prototyp maszyny, oznaczony jako PT-4, pomyślnie przeszedł właśnie próby lotnicze w ośrodku AKINCI Flight Training and Test Center. Nowością jest tu zastosowanie silnika od ukraińskiego producenta Iwczenko-Progress ZMKB, a konkretniej AI-322F, znacznie potężniejszego od wcześniejszego AI-25TLT. Ma on zapewnić maszynie prędkość przelotową na poziomie 735 km/h i maksymalną dochodzącą nawet do 1100 km/h. Baykar jednocześnie testuje też alternatywne opcje napędu dla tego modelu, co może oznaczać kolejne warianty rozwojowe w przyszłości.